Вологодская фирма заплатила многомиллионный штраф за дачу взятки главврачу Гразовецкой ЦРБ

31.01.2023 [Общество]

В Вологде организация заплатила миллионный штраф за совершение коррупционного правонарушения. Сообщает прокуратура Вологодской области. 

В ведомстве пояснили, что в ноябре 2021 года менеджер по продажам ООО «Антарес» передала главному врачу БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» 345 тысяч рублей в качестве вознаграждения за заключение контрактов. Менеджер действовала в интересах своей фирмы, чтобы в последующем компания могла гарантировано выигрывать конкурсы на поставку медицинских изделий и оборудования.

«Прокуратура города Вологды возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). Мировой судья признал юридическое лицо виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Организация обжаловала указанное решение, однако Грязовецкий районный суд Вологодской области оставил судебный акт в силе. Вопрос уплаты штрафа в размере 1 млн находился на контроле прокуратуры. На сегодняшний день штраф уплачен», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Уголовное дело в отношении главврача, который получил взятку, рассмотрено судом с вынесением обвинительного приговора.

Тэги: взятки, штрафы

ТОП НЕДЕЛИ

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии
Вместе со снегом в период оттепели в Вологде растаял асфальт
Блогер Илья Варламов опубликовал видео «Вологда: русский север замерзает без газа | Газпром, чиновники и дрова для бабушек»
В Вологде ночью горел завод СКДМ
Муниципальный депутат из Череповецкого района сложил с себя полномочия, так как не хочет больше участвовать «в этой лицемерной системе»
На трассе в Вологодском районе столкнулись тягач, грузовик и грейдер
В Вологде пенсионер за рулем автомобиля «Лексус» насмерть сбил женщину
В Вологде осужден за посредничество в передаче взятки пенсионер МВД
В Вологде устанавливают личность женщины, погибшей в ДТП в микрорайоне Зеленый город
Булыжную мостовую XIX века на Советском проспекте в Череповце при реконструкции не сохранят

Похожие новости

В Вологде осужден за посредничество в передаче взятки пенсионер МВД

Вологодский городской суд вынес приговор в отношении вологжанина, признанного виновным даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере. Также осужден пенсионер МВД России, признанный виновным в посредничестве во взяточничестве.
 

2399
0

В Вологде рассматривали дело оперуполномоченного по экономической безопасности, получившего взятку

Мужчина взял 50 тысяч рублей «за крышу»

832
0

Коммерсант: сотрудники Минобороны брали взятки, мошенничали и злоупотребляли в период борьбы с пандемией

Дело о взятках рассматривалось Бассманным райсудом Москвы в особом порядке

1008
0

В Череповце расследуют уголовное дело о взяточничестве главного врача противотуберкулезного диспансера

Бывшему врачу инкриминируется три эпизода получения взятки в крупном размере и два эпизода мелкого взяточничества

1294
0

Прокуратура через суд взыскала 358 тысяч рублей с бывшего замначальника колонии в Шексне, осуждённого за взятки

Речь идёт о деньгах, которые осуждённый получил в качестве взятки

1190
0

Житель Ленинградской области пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД в Белозерском районе и получил штраф

Мужчина сломал забор соседке своего друга

1057
0

Главврача Грязовецкой ЦРБ осудили по уголовному делу о взятке

Осуждённому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штраф в размере полученной взятки — 345 тысяч рублей

4588
0

В Вологодской области осудили бывшего сотрудника полиции за получение взятки

Он скрыл незаконную рубку леса

2433
0

В Вологде возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением за получение взятки

Он получил 86 тысяч рублей от санитаров, позволив им оказывать услуги, не входящие в перечень услуг отделения

3203
0

Главврач Грязовецкой ЦРБ попался на крупной взятке

Главврач взял у коммерческой фирмы более 300 тысяч рублей за заключение с ней контрактов на поставку оборудования

3898
0

Осужденный за взятку депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлен в розыск

Информация о розыске Белоусова появилась в базе данных МВД

1435
0

В Вологде предстанет перед судом директор госпредприятия за крупную взятку

Прокурор области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки первым заместителем генерального директора АО «ВОЭК»

4240
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская фирма заплатила многомиллионный штраф за дачу взятки главврачу Гразовецкой ЦРБ
Житель Южно-Сахалинска увидел скрытую пропаганду ЛГБТ в шекснинских конфетах
Вологдагорводоканал потратит почти 3 миллиона рублей на печать счетов для жителей
Трасса А-114 от Череповца до отворотки на Кадуй станет четырехполосной
Февраль в Вологодской области начнется с плюсовой температуры
Доигровщик саратовского «Протона» пополнила состав волейбольного клуба «Северянка»
В ходе СВО погиб воспитатель кадетского класса 15-й школы города Вологды
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

5042
0
30.01.2023 [БлогоVO]

Детско-юношеская спортивная школа боевых искусств. Вот такое безобразие из года в год происходит при таянии снега, дожде

384
0
25.01.2023 [Обзор Прессы]

18 вологжан с ограниченными возможностями здоровья обучились гончарному мастерству

734
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика