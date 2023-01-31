Вологодская фирма заплатила многомиллионный штраф за дачу взятки главврачу Гразовецкой ЦРБ

В Вологде организация заплатила миллионный штраф за совершение коррупционного правонарушения. Сообщает прокуратура Вологодской области.

В ведомстве пояснили, что в ноябре 2021 года менеджер по продажам ООО «Антарес» передала главному врачу БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» 345 тысяч рублей в качестве вознаграждения за заключение контрактов. Менеджер действовала в интересах своей фирмы, чтобы в последующем компания могла гарантировано выигрывать конкурсы на поставку медицинских изделий и оборудования.

«Прокуратура города Вологды возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). Мировой судья признал юридическое лицо виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Организация обжаловала указанное решение, однако Грязовецкий районный суд Вологодской области оставил судебный акт в силе. Вопрос уплаты штрафа в размере 1 млн находился на контроле прокуратуры. На сегодняшний день штраф уплачен», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Уголовное дело в отношении главврача, который получил взятку, рассмотрено судом с вынесением обвинительного приговора.