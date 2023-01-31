Вологдагорводоканал потратит почти 3 миллиона рублей на печать счетов для жителей

МУП Вологдагорводоканал заказал оказание услуг по изготовлению счетов-квитанций на 2 998 662 рублей. Закупка была объявлена для единственного поставщика. Им стала фирма из Череповца — ООО «Черепаха».

В проекте договора говорится, что ежемесячное ориентировочное количество счетов-квитанций составляет от 119 000 до 140 000 штук, точное количество определяется на момент получения исполнителем файлов счетов-квитанций. При этом стоимость печати одной квитанции для бесконвертного отправления в виде индивидуального платежного документа составляет 2 рубля 55 копеек, а для бесконвертного отправления в виде объединенного платежного документа 1 рубль 83 копейки.

«Счет-квитанция представляет собой бесконвертное отправление, на одной из сторон которого (в развернутом виде) нанесены информационные модули (содержащие социально значимую информацию), а на другой — расположен персонализованный бланк счета-квитанции и адрес доставки», — уточняется в закупке.

Сроки оказания услуги определены с даты заключения договора и до 31.12.2023, «либо до исчерпания предельной цены договора, в зависимости, какое из указанных событий наступит раньше».