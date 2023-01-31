Вологдагорводоканал потратит почти 3 миллиона рублей на печать счетов для жителей

31.01.2023 [Общество]

МУП Вологдагорводоканал заказал оказание услуг по изготовлению счетов-квитанций на 2 998 662 рублей. Закупка была объявлена для единственного поставщика. Им стала фирма из Череповца — ООО «Черепаха». 

В проекте договора говорится, что ежемесячное ориентировочное количество счетов-квитанций составляет от 119 000 до 140 000 штук, точное количество определяется на момент получения исполнителем файлов счетов-квитанций. При этом стоимость печати одной квитанции для бесконвертного отправления в виде индивидуального платежного документа составляет 2 рубля 55 копеек, а для бесконвертного отправления в виде объединенного платежного документа 1 рубль 83 копейки.

«Счет-квитанция представляет собой бесконвертное отправление, на одной из сторон которого (в развернутом виде) нанесены информационные модули (содержащие социально значимую информацию), а на другой — расположен персонализованный бланк счета-квитанции и адрес доставки», — уточняется в закупке. 

Сроки оказания услуги определены с  даты заключения договора и до 31.12.2023, «либо до исчерпания предельной цены договора, в зависимости, какое из указанных событий наступит раньше».

Тэги: госзакупки, закупки

ТОП НЕДЕЛИ

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии
Вместе со снегом в период оттепели в Вологде растаял асфальт
Блогер Илья Варламов опубликовал видео «Вологда: русский север замерзает без газа | Газпром, чиновники и дрова для бабушек»
В Вологде ночью горел завод СКДМ
Муниципальный депутат из Череповецкого района сложил с себя полномочия, так как не хочет больше участвовать «в этой лицемерной системе»
На трассе в Вологодском районе столкнулись тягач, грузовик и грейдер
В Вологде пенсионер за рулем автомобиля «Лексус» насмерть сбил женщину
В Вологде осужден за посредничество в передаче взятки пенсионер МВД
В Вологде устанавливают личность женщины, погибшей в ДТП в микрорайоне Зеленый город
Булыжную мостовую XIX века на Советском проспекте в Череповце при реконструкции не сохранят

Похожие новости

Бабушки вяжут носки на фронт, а чиновники покупают дорогие авто: предприниматель возмутился закупкой властей вологодского округа

Предприниматель Дмитрий Олегин возмутился тем, что вместо тепловизоров и приборов ночного видения чиновники вологодского округа купили люксовый авто

6061
0

МФЦ Вологодского района закупил себе Лэнд Крузер

Закупка была сделана у единственного поставщика

6350
0

Продукты питания для образовательных учреждений Вологодской области будут закупаться через распределительно-логистический центр

В правительстве Вологодской области считают, что это позволит сделать процесс обеспечения продовольствием бюджетных учреждений региона более прозрачным

1473
0

Власти Череповца организовали конкурс на размещение торговой точки на кладбище под конкретного подрядчика

Вологодское УФАС аннулировало торги на размещение торгового объекта на кладбище в Череповецком районе

2253
0

В Череповецком районе подрядчик сорвал строительство трех ФАПов

В течение сентября ООО „ЛДП“ выходили на стройку на несколько дней, а после пропадали, не отвечая на звонки

1015
0

В Великоустюгскую районную больницу закупают аппарат для омоложения кожи за 7 млн рублей

Тем временем жители Великого Устюга задаются вопросом, когда у них в районе появится МРТ

1153
0

В Шексне школьники были вынуждены обедать в актовом зале

Столовую не успели отремонтировать к началу учебного года

1046
0

Центр для одаренных детей Вологодской области заказал макеты автоматов Калашникова

Первая партия автоматов была заказана в августе

1648
0

15 миллионов рублей выделено из бюджета Вологды на закупку новогодних украшений

На эти деньги будут закуплены восемь светящихся объемно-пространственных композиций, баннер для подиума под ель «С Новым годом», 80 светодиодных прожекторов-ламп, 500 новогодних шаров диаметром 10 см, 55 световых консолей «Часы»

953
0

Около 30 млн рублей уйдет на торжественное открытие Архангельского моста в Череповце

Шоу дронов, концерт Чайфа и много-много флагов ждут череповчан 12 августа

8715
0

В Вологде отменили итоги закупки на выполнение работ по энергосбережению, цена которой 370 млн рублей

Заказчик признан нарушившим статью 48 Закона о контрактной системе

1160
0

Двести тысяч рублей потратит правительство Вологодской области на закупку венков

Закупается три вида венков

1695
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская фирма заплатила многомиллионный штраф за дачу взятки главврачу Гразовецкой ЦРБ
Житель Южно-Сахалинска увидел скрытую пропаганду ЛГБТ в шекснинских конфетах
Вологдагорводоканал потратит почти 3 миллиона рублей на печать счетов для жителей
Трасса А-114 от Череповца до отворотки на Кадуй станет четырехполосной
Февраль в Вологодской области начнется с плюсовой температуры
Доигровщик саратовского «Протона» пополнила состав волейбольного клуба «Северянка»
В ходе СВО погиб воспитатель кадетского класса 15-й школы города Вологды
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

5042
0
30.01.2023 [БлогоVO]

Детско-юношеская спортивная школа боевых искусств. Вот такое безобразие из года в год происходит при таянии снега, дожде

382
0
25.01.2023 [Обзор Прессы]

18 вологжан с ограниченными возможностями здоровья обучились гончарному мастерству

734
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика