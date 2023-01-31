Трасса А-114 от Череповца до отворотки на Кадуй станет четырехполосной. Написал у себя на странице мэр Череповца Вадим Германов.

«Работы могут начаться уже в этом году, после их завершения ездить на дачу станет безопаснее. Дорога „Вологда — Новая Ладога“ — самая загруженная в Вологодской области. За сутки по ней проезжает до 45 тысяч автомобилей. В следующем году 75 из 119 километров от Вологды до Череповца будут в четырехполосном исполнении. К 2027 году двухполосных участков на дороге не останется вообще», — уточнил градоначальник.

Проектно-сметная документация на участок до Кадуя уже частично готова, работы по расширению дороги займут несколько лет.