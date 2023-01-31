Февраль в Вологодской области начнется с плюсовой температуры

Февраль принесет с собой тепло и дожди. Об этом рассказали в Вологодском ЦГМС.

«Календарная зима на территории Вологодской области продолжается, на пороге последний зимний месяц — февраль. Однако, благодаря теплому влиянию атлантических циклонов, в течение этой недели будет соответствовать марту, среднесуточная температура превысит норму на 6-8 гр», — сообщили синоптики.

30 января территорию региона пересек атмосферный фронт. В ночь на 31.01. умеренный снег с метелью сохранится. Днем за атмосферным фронтом интенсивность осадков постепенно начнет снижаться, в западных и центральных районах максимальная температура повысится до +0,+1 гр, по востоку области сохранится слабый минус. При повышении температуры до положительных значений снег перейдет в мокрый снег и дождь.



В последующие дни недели территория области останется во власти серии североатлантических циклонов, поэтому будет преобладать пасмурная погода с небольшим снегом. В ночные часы температура воздуха составит от -1, до -5 гр, в дневные часы от 0, до -2 гр.

По предварительным данным, похолодание ожидается только в конце недели