Доигровщик саратовского «Протона» пополнила состав волейбольного клуба «Северянка»

Доигровщик саратовского «Протона», Владислава Коржова, пополнила состав волейбольного клуба «Северянка»



24-летняя волейболистка является чемпионкой Высшей лиги «А» 2020 года в составе ВК «Липецк». Так е выступала за команды «Омичка» (2014-2016), «Тюмень-ТюмГУ» (2016-2017), «Липецк» (2017-2021), «Протон» (2021-2023).



Выступать в Череповце девушка будет под 10-м номером.