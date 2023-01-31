Доигровщик саратовского «Протона», Владислава Коржова, пополнила состав волейбольного клуба «Северянка»
24-летняя волейболистка является чемпионкой Высшей лиги «А» 2020 года в составе ВК «Липецк». Так е выступала за команды «Омичка» (2014-2016), «Тюмень-ТюмГУ» (2016-2017), «Липецк» (2017-2021), «Протон» (2021-2023).
Выступать в Череповце девушка будет под 10-м номером.
Доигровщик саратовского «Протона» пополнила состав волейбольного клуба «Северянка»
Доигровщик саратовского «Протона», Владислава Коржова, пополнила состав волейбольного клуба «Северянка»
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