Доигровщик саратовского «Протона» пополнила состав волейбольного клуба «Северянка»

31.01.2023 [Спорт]

Доигровщик саратовского «Протона», Владислава Коржова, пополнила состав волейбольного клуба «Северянка»

24-летняя волейболистка является чемпионкой Высшей лиги «А» 2020 года в составе ВК «Липецк». Так е выступала за команды «Омичка» (2014-2016), «Тюмень-ТюмГУ» (2016-2017), «Липецк» (2017-2021), «Протон» (2021-2023).

Выступать в Череповце девушка будет под 10-м номером.

Тэги: волейбол

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