Работы по сохранению 37 объектов культурного наследия велись в Вологде в 2022 году

Итоги работы сферы культуры подвел мэр Вологды Сергей Воропанов в рамках Публичного отчёта. Он рассказал о важных программах в этом направлении и ключевых культурных событиях в жизни города.

«Главное событие в культурной жизни областной столицы — юбилейный День города. 875 лет Вологды предстали в новом логотипе дизайнера Андрея Васильева, символизирующем историю, экологию и главную ценность города — людей. Списки почетных граждан города пополнили деятель культуры Лев Трайнин и бронзовый призер Олимпиады в Пекине, биатлонист Максим Цветков. В дни торжеств было организовано сазу несколько разноплановых фестивалей, показавших, какой разной может быть Вологда и ее жители. На праздничных площадках родной город поздравили с днем рождения 50 тысяч вологжан», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В 2022 году в Вологду установили памятники к 90-летию со дня рождения писателя Василия Белова и к 180-летию со дня рождения мецената Христофора Леденцова. Также в городе отметили 100 лет со дня рождения Народного художника России Владимира Корбакова и 85 лет поэту Ольге Фокиной.

«Главный подарок в юбилейный год — открытие Вологодской областной картинной галереи в обновленном здании на ул. Мира. Пять этажей, более 40 тысяч единиц хранения. Богатейшая коллекция произведений искусства получила достойное обрамление по инициативе Губернатора Олега Кувшинникова. Как это важно для вологжан, подтверждает количество посетителей. С момента открытия в картинной галерее побывали 8,5 тысяч человек», — отметил Сергей Воропанов.

Также в Вологде открылась новая модельная библиотека на ул. Трактористов, уже вторая по счету. Современное пространство для семейного чтения сделали по нацпроекту «Культура». Новый формат позволил привлечь в 1, 5 раза больше читателей. В 2023 году по этому же нацпроекту запланировано строительство третьей модельной библиотеки — в селе Молочном. Активную работу города в этом направлении отмечают и федеральные партнеры.

«К концу 2023 года в регионе будет открыто уже 9 модельных библиотек, три из них находятся в Вологде. Это многофункциональные информационно-культурные и образовательно-просветительские центры, отвечающие современным потребностям в условиях массовой информатизации. Важно, что каждая из библиотек имеет свой уникальный дизайн, созданный с максимальным уважением к истории и традициям места, в котором она находится, откликается на потребности посетителей», — прокомментировала ведущий специалист отдела по работе с регионами Департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки Юлия Шафранская.

Также в 2022 году проведен капитальный ремонт детской музыкальной школы № 1 на Советском проспекте. По губернаторской программе обновили фасад, ограждение, мебель, звуковое оборудование.

«Гордость Вологды — деревянные дома. Работа по их сохранению идет в рамках городского проекта „Сохраняя будущее“. В 2022 году работали по 37 историческим зданиям: реставрация инвесторами, разработка проектно-сметной документации, обновление фасадов волонтерами культуры. Например, уже сейчас в 7 купленных инвесторами особняках реставрация закончена — деревянная Вологда начинает оживать. В апреле впервые провели Дни культурного наследия — показали вологжанам результат этой работы. Экскурсии в исторических домах, встречи с экспертами и меценатами, выставки. Интерес был такой, что планируем повторить», — заявил Сергей Воропанов.

Также сейчас совместно с издательством «Древности Севера» разрабатывается Интерактивная карта объектов культурного наследия Вологды. На нее будет нанесено около 250 объектов. Каждый будет сопровождаться полной информацией — официальные документы, архивные данные, данные о проведённых реставрационных работах, воспоминания вологжан.

«Уровень реставрации в Вологде потрясает. У вас максимальное сохранение и бережное отношение к таким домам, что очень сложно. Такая работа достойна того, чтобы в Вологду привозить людей и показывать им это, проводить конференции профессионалов по реставрации деревянных домов», — отметил заведующий кафедрой живописи и реставрации СПГХПА им. А. Л. Штиглица Михаил Рогозный.

Сергей Воропанов также напомнил, что в 2022 году впервые после двухлетнего перерыва прошел парад на площади Революции в День Победы и 11-часовой концертный марафон.

Отметим, что в рамках Публичного отчёта уже подведены итоги в шести сферах: экономика, дорожное хозяйство, градостроительство, спорт, молодежная политика и культура. Они набрали на данный момент более 800 тысяч просмотров. Впереди видеоролики по образованию, городскому хозяйству и работе с населением. Они размещаются на странице мэра в социальной сети «ВКонтакте».

От вологжан уже поступило более 300 вопросов. Они принимаются в комментариях под роликами, на сайте sergeyvoropanov.ru, в колл-центре по телефону 8-800-302-16-17 или с помощью бланков, вырезанных из газеты Вологда. РФ. Заполненные бланки можно принести в редакцию издания по адресу: ул. Козленская, д. 11.