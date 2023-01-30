Андрей Луценко прокомментировал встречу Владимира Путина с Олегом Кувшинниковым

30.01.2023 [Общество]

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал Президенту страны о социально-экономических достижениях региона, положительном эффекте проведения Градостроительных советов, о перспективах развития Вологодчины и ключевых инфраструктурных проектах, о грядущем 880-летнем юбилее Вологды.

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«Вместе с вологжанами внимательно следил за ходом встречи в режиме ВКС между Президентом РФ Владимиром Путиным и Губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Глава государства назвал ситуацию устойчивой, отметил, что регион продолжает развиваться. Эта оценка очень важна. В период, когда нам предрекали затяжной кризис, регион демонстрирует высокие показатели социально-экономического роста. За последние 10 лет доходы бюджета выросли в 3 раза и достигли 159 миллиардов рублей», — отметил председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Это, по мнению спикера областного парламента, позволило Вологодской области войти в число регионов-доноров. Сформирован бюджет развития, благодаря которому удается реализовывать крупные инфраструктурные проекты.

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«Во время встречи Владимир Путин поддержал проекты поэтапного завершения строительства малого транспортного кольца вокруг Вологды, расширения трассы А-114 до четырех полос, реставрации историко-архитектурного ансамбля Вологодского Кремля. Работы планируется завершить к юбилею Вологды в 2027 году. Мы будем рады видеть Президента в областной столице. Уверен, все проекты будут реализованы», — прокомментировал Андрей Луценко.

В ходе общения с Губернатором Олегом Кувшинниковым, Президент Владимир Путин высоко оценил формат Градостроительных советов, на которых жители территорий определяют, какие социальные объекты необходимо ремонтировать или строить в приоритетном порядке.

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«Инициатива была предложена Олегом Кувшинниковым в 2014 году, с тех пор стала ключевым механизмом поддержки муниципальных образований. Президент особо отметил, что такой формат дает возможность жителям чувствовать себя причастными к происходящим изменениям, — подчеркнул Андрей Луценко. — Всего за девять лет проведено более 80 Градсоветов, приняты решения по 2300 объектам. Из бюджетов всех уровней распределено более 160 миллиардов рублей. Это впечатляющие показатели, демонстрирующие, насколько эффективной оказалась идея Губернатора. Я неоднократно принимал участие в Градостроительных советах, имел возможность лично убедиться, как много инициативных людей живет в нашей области».

По мнению Андрея Луценко, независимо от численности жителей в том или ином поселении, люди переживают за свои территории, выходят с предложениями по их улучшению. Задача органов власти им в этом помогать.

Тэги: губернатор, ЗСО, президент

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