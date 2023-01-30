Женщины со всех уголков Вологодской области представили свои проекты в школе женского лидерства.

Проект «Академия женского лидерства» реализовывался три года подряд на средства грантов. На выигранные деньги девушки и женщины со всех уголков нашей области на базе РАНХиГС и ВоГУ, получали знания в области управления, права и работали над развитием лидерских качеств. Обучение прошли более 100 женщин.

Последние два года проект уже реализовывался без финансовой поддержки. Девушки продолжили обучение, но главная задача для них была- реализовать социально значимые проекты у себя в городе или районе, привлекая на это региональные или федеральные гранты.



27 января в школе женского лидерства было представлено около 30 проектов различных направлений. Депутат ЗСО Антонина Федорова, которая курирует школу, рассказала NewsVo о проекте.

«Мы сегодня собрали женщин со разных районов Вологодской области. Это продолжение нашего проекта Академия женского лидерства. В течение трех лет мы выигрывали гранты и девочки проходили обучение на базе РАНХиГС и ВоГУ. Проходили обучение по определенной программе. Для них это не только образовательное или культурное мероприятие. Цель школы — дать девушкам знания, которые они смогут применить в своих районах, реализовывая социально-значимые проекты».

В Вологодской области таким образом было реализовано более 200 проектов. Направления — от экологии до создания семейных клубов.

«Мы решили продолжить программу, потому что мы получили огромное количество откликов от женщин и девушек, которые готовы продвигать свои районы. Девушки продолжают реализовывать социальные проекты, они выходят на новые уровни, привлекают гранты уже не по 100 тысяч рублей, но и миллионные. Развивают свои территории, а мы в свою очередь им обеспечиваем дополнительную учебу, которая бы развивала их со всех сторон», — заключила Антонина Федорова.

Сейчас проекты представило 29 человек со всей области, проекты совершенно разные. Ограничений по возрасту нет, также как по сферам интересов и профессионализма. В проекте принимают участие и предприниматели, и работники культуры, и НКО.

«Первый мой проект называется „маленький богатырь“, он предусматривал создание условий для выполнения норм ГТО для детей. Проект был нацелен на мотивацию, привлечение к с портивной жизни воспитанников детского сада», — рассказала о своем проекте Татьяна Попова из Бабушкинского района. Девушка сама работает в детском саду педагогом по физической культуре.

Детям она прививает любовь не только к физкультуре, но и приучает их к труду, реализуя еще один проект «Теплица». Рядом с садом разбит небольшой приусадебный участок, где дети могут выращивать овощи и следить за процессом их созревания.

Среди множества проектов также такие, как ментальная арифметика для пенсионеров, развитие территорий, история зданий и так далее.

Попасть в школу лидерства могут и обычные женщины. Так, например, свой проект представила жительница Липина Бора Наталья Ефремова. Вместе со своей семьей они вяжут носки и собираются помощь тем, кто оказался в зоне СВО. Свой проект она назвала «Из дома с любовью».

На защите проектов также присутствовала депутата Госдумы Валентина Артамонова, которая отметила целеустремленность и активность девушек, готовых заниматься своим развитием в пользу для общества.