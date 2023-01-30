Жителя Череповца будут судить за фейки об использовании Вооруженных Сил РФ

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ.

«По версии следствия, череповчанин 1969 г. р., ранее судимый за совершение преступления против общественной безопасности, весной 2022 года опубликовал в социальной сети записи, содержащие заведомо ложную информацию о Вооруженных силах Российской Федерации», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Уголовное дело в его отношении передано в суд для рассмотрения по существу.