Жителя Череповца будут судить за фейки об использовании Вооруженных Сил РФ

30.01.2023 [Общество]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ.

«По версии следствия, череповчанин 1969 г. р., ранее судимый за совершение преступления против общественной безопасности, весной 2022 года опубликовал в социальной сети записи, содержащие заведомо ложную информацию о Вооруженных силах Российской Федерации», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Уголовное дело в его отношении передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: фейки, уголовное дело

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