В Вологде управляющая компания через суд добилась от регоператора «Аквалайн» компенсации за вывоз срезанных веток

30.01.2023 [Общество]

В Вологде суд рассмотрел иск управляющей компании к регоператору «Аквалайн» о возмещении расходов на вывоз срезанных веток.

Установлено, что в ходе уборки у дома № 16 на улице Кирова УК складировала срезанные ветки на контейнерной площадке. Регоператор отказался их вывозить, сославшись на то, что порубочные остатки не относятся к твердым бытовым отходам. В итоге, после неоднократных требований, управляющая компания наняла подрядчика для вывоза и утилизации веток, а оплаченную стоимость услуг предъявила к взысканию с регоператора в качестве убытков.

«• В рамках минимального перечня услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества МКД, управляющая компания обязана осуществлять уборку придомовой территории, включая выкашивание газонов.

• В соответствии с классификатором растительные отходы, образующиеся при уходе за газонами и древесно-кустраниковыми посадками, относятся к твердым коммунальным отходам.

• При определении нормативов накопления ТКО, исходя из которого утверждается единый тариф и взимается плата с населения, в составе отходов учитывается мусор от уборки придомовой территории.

• Таким образом, обязанность вывоза остатков древесных веток, собранных при уборке придомовой территории, лежит на региональном операторе», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд встал на сторону УК и удовлетворил иск.

Тэги: управляющие компании, Аквалайн, вывоз мусора, иск, суд, решение

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