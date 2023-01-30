В Вологде пять человек пострадали в ДТП на улице Добролюбова

30.01.2023 [Происшествия]

В Вологде пять человек пострадали при столкновении автомобилей ВАЗ-2114 и «Фольксваген Джетта» у дома № 32 на улице Добролюбова.

ДТП произошло 28 января в 04:55. Установлено, что водитель ВАЗа при выезде на нерегулируемый перекрёсток неравнозначных дорог не уступил дорогу машине, которая ехала по главной дороге. Пассажирке ВАЗа — 18-летней девушке — потребовалась госпитализация. Ей назначили стационарное лечение.

Водителям обоих автомобилей, а также ещё двоим пассажирам ВАЗа назначено амбулаторное лечение.

Тэги: ДТП, авария, пострадавшие
Фото отдела ГИБДД по городу Вологде

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