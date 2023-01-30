Жителя Череповца оштрафовали за оскорбление бывшей тещи в соцсети

В Череповце суд привлёк 37-летнего местного жителя к административной ответственности за публичное оскорбление бывшей тёщи.

Установлено, что в октябре 2022 года мужчина опубликовал на странице в соцсети неприличные оскорбительные выражения в адрес матери бывшей жены.

«С записью на странице правонарушителя ознакомились знакомые и родственники потерпевшей, о чем поставили ее в известность», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Суд назначил череповчанину наказание в виде штрафа в 7000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.