Жителя Череповца оштрафовали за оскорбление бывшей тещи в соцсети

30.01.2023 [Общество]

В Череповце суд привлёк 37-летнего местного жителя к административной ответственности за публичное оскорбление бывшей тёщи.

Установлено, что в октябре 2022 года мужчина опубликовал на странице в соцсети неприличные оскорбительные выражения в адрес матери бывшей жены.

«С записью на странице правонарушителя ознакомились знакомые и родственники потерпевшей, о чем поставили ее в известность», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Суд назначил череповчанину наказание в виде штрафа в 7000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: оскорбление, соцсети, родственники, штраф

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