В Великоустюгском районе женщина подменила товар в пункте выдачи заказов

30.01.2023 [Общество]

В Великоустюгском районе суд прекратил уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве.

«Устюжанка в сентябре и октябре 2022 года в одном из популярных интернет-магазинов сделала заказ фирменной одежды известных производителей „Lacoste“, „Massimo Dutti“, „HUGO“ на сумму более 49 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Во время примерки в пункте выдачи заказов она заменила одежду на принесённые с собой схожие по фасону более дешёвые вещи, а потом оформила возврат, сказав работнику, что одежда ей не подошла.

До суда женщина полностью возместила ущерб, и потерпевшая сторона заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. При таких обстоятельствах уголовное дело было прекращено.

Тэги: мошенничество, одежда, прекращение уголовного дела

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