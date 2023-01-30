Фотовыставка сокольчанки Зои Елизарьевой работает Вологде

30.01.2023 [Культура]

Фотовыставка «Край родной» сокольчанки Зои Елизарьевой работает в здании Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина.

– Зоя Елизарьева со студенческих лет увлекается фотографией. С 2014 года является членом фотоклуба «Северянин», а известного вологодского фотохудожника Леонида Васильевича Старикова считает своим учителем. Работы Зои Сергеевны выставлялись фотоклубом «Северянин» в разных городах области. С 2015 года Зоя Елизарьева – постоянный участник всех фотовернисажей Вологодской картинной галереи, – говорится в анонсе мероприятия.

Посетить выставку можно до 28 февраля в здании областной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, по будням с 10 до 20 часов (кроме пятницы) и в выходные с 10 до 18 часов.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (6+).

Тэги: фотовыставка

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