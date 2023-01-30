В Череповце рассказали, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают водители автобусов

30.01.2023 [Общество]

В Череповце за три недели января 36 водителей автобусов нарушили правила дорожного движения 

Тринадцать водителей разговаривали по телефону во время движения, трое проехали на красный, столько же не пропустили пешеходов, пять водителей отъехали от остановки с открытыми дверями, один выехал за стоп-линию. Остальных поймали на более мелких нарушениях. Такую статистику приводит официальный сайт мэрии города Череповца. 

Нарушителей выявляли во время скрытого патрулирования на автомобиле без спецокраски с помощью средств фото- и видеофиксации. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Водителям также напомнили о правилах дорожного движения 

В 2022 году в Череповце произошло 29 ДТП по вине водителей автобусов, было зафиксировано 415 правонарушений.

Тэги: автобусы, нарушение ПДД

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