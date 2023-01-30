В Вологде устанавливают личность погибшей под колесами автомобиля пенсионерки

УМВД России по городу Вологде просит помощи в установлении личности.

«27 января около 17:20 в Вологде у д. 1 в мкр. „Зелёный город“ был совершён наезд на женщину 60-70 лет, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП. Не за долго до трагедии погибшая вышла из последнего подъезда д. 1 в мкр. „Зелёный город“.В связи с этим УМВД России по г. Вологде просит оказать содействие в установлении личности погибшей. При себе имела карту „Забота“ на имя Смирновой Галины Павловны», — сообщают в УМВД города Вологды.