В Вологде устанавливают личность погибшей под колесами автомобиля пенсионерки

30.01.2023 [Общество]

УМВД России по городу Вологде просит помощи в установлении личности. 

«27 января около 17:20 в Вологде у д. 1 в мкр. „Зелёный город“ был совершён наезд на женщину 60-70 лет, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП. Не за долго до трагедии погибшая вышла из последнего подъезда д. 1 в мкр. „Зелёный город“.В связи с этим УМВД России по г. Вологде просит оказать содействие в установлении личности погибшей. При себе имела карту „Забота“ на имя Смирновой Галины Павловны», — сообщают в УМВД города Вологды. 

Если вы располагаете какой-либо информацией, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 2 по телефону: 76-52-14 или ЕДДС 112 или на горячую линию ПСО «Ты не один» 8-911-505-68-98.

Тэги: погиб пешеход

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