Евгения Лаленкова стала абсолютной чемпионкой России по конькобежному спорту в классическом многоборье, который прошёл в Иркутске на ледовой арене «Байкал» 28 и 29 января.



За медали боролись спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Мурманской, Омской, Томской, Вологодской Свердловской областей и других регионов страны. Спортсмены соревновались в спринтерском (дистанции 500, 1000 метров и 500, 1000 метров) и классическом многоборьях (у женщин — 500, 3000, 1500, 5000 метров; у мужчин — 500, 5000, 1500, 10000 метров).



Череповчанка Евгения Лаленкова в первый день заняла первое место на дистанции 3000 метров и показала пятый результат на дистанции 500 метров. На следующий день она же выиграла дистанции 1500 и 5000 метров, по сумме четырех дистанций заняла первое место.



У мужчин лучший результат среди вологжан показал Артем Арефьев, заняв 4 место на дистанции 500 метров.