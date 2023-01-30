Евгения Лаленкова стала абсолютной чемпионкой России по конькобежному спорту в классическом многоборье

30.01.2023 [Спорт]

Евгения Лаленкова стала абсолютной чемпионкой России по конькобежному спорту в классическом многоборье, который прошёл в Иркутске на ледовой арене «Байкал» 28 и 29 января.

За медали боролись спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Мурманской, Омской, Томской, Вологодской Свердловской областей и других регионов страны. Спортсмены соревновались в спринтерском (дистанции 500, 1000 метров и 500, 1000 метров) и классическом многоборьях (у женщин — 500, 3000, 1500, 5000 метров; у мужчин — 500, 5000, 1500, 10000 метров).

Череповчанка Евгения Лаленкова в первый день заняла первое место на дистанции 3000 метров и показала пятый результат на дистанции 500 метров. На следующий день она же выиграла дистанции 1500 и 5000 метров, по сумме четырех дистанций заняла первое место.

У мужчин лучший результат среди вологжан показал Артем Арефьев, заняв 4 место на дистанции 500 метров.

Тэги: конькобежный спорт

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