В Вологодской области более чем на 5% вырастет стоимость проезда в пригородных поездах

С января 2023 года стоимость проезда в пригородных поездах рассчитывается по новой тарифной системе. Рост тарифа к 2022 году составил 5,8%.

Стоимость билета на пригородный поезд на территории Вологодской области будет рассчитываться, исходя из суммы 3 рубля 47 копеек за один пассажиро-километр. Этот тариф будет действовать до 31 декабря 2023 года.

«Экономически обоснованный тариф на перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении составил 8,79 рубля за один пассажиро-километр. Тариф, оплачиваемый пассажирами — 3,47 рубля за один пассажиро-километр. Потери в доходах перевозчика, возникшие в результате установления тарифа, оплачиваемого пассажирами, возмещаются в полном объеме за счет средств бюджета Вологодской области», — прокомментировала начальник регионального Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Евгения Мазанова.

Теперь проезд в электричек «Вологда — Череповец» обойдется в 430 рублей, «Вологда — Вожега» в 517 рублей.