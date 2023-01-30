Вологодская область попала в аутсайдеры по налоговым доходам бюджета в 2022 году

30.01.2023 [Экономика]

РБК выяснил, какие регионы стали лидерами и аутсайдерами по изменению доходов бюджета. Согласно исследованию издания, Вологодская область попала в антирейтинг по налоговым доходам в бюджете. 

При этом по итогам 2022 года ряду регионов удалось существенно нарастить доходы их бюджетов, несмотря на санкционное давление. Это следует из данных рейтингового агентства АКРА, с которыми ознакомился РБК.

Наибольший прирост совокупных доходов по сравнению с предшествующим годом был зафиксирован в нефтегазовых субъектах — Сахалинской области (+57%) и Ямало-Ненецком автономном округе (+40%). В Вологодской области же совокупный доход упал на 8%.



Исследователи отмечают, что аутсайдерами по динамике доходов бюджета стали металлургические центры. Совокупные поступления в их казну упали на 18 и 13% соответственно, собственные сократились еще сильнее — на 24 и 18%, а сборы налога на прибыль рухнули на 53 и 45%. В Вологодской области падение доходов от налога на прибыль составило 34%. Также в регионе на 8% снизились налоговые и неналоговые доходы



Динамика регионов — лидеров и аутсайдеров по изменению доходов (как налоговых, так и совокупных) в основном обусловлена динамикой налога на прибыль, говорит руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова

«У металлургов после сверхприбылей 2021 года 2022 год был очень сложным, в результате это [негативно] отразилось на доходах регионов, на территории которых сконцентрирована металлургия. Субъекты, зависящие от компаний, занятых в добыче углеводородов, наоборот, получили значительный прирост поступлений по налогу, особенно за первую половину года, что и отразилось на результате в целом».

 

Тэги: налоги, доходы, бюджет

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