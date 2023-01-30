В Соколе квартиру затопило нечистотами

Жители Сокола пожаловались на то, что их квартиру затопило нечистотами. По словам жителей, они не раз обращались в управляющую компанию, но там никак не реагируют на жалобы.

«Вот так сегодня днем выглядела ванна и туалет одной из квартир по адресу Советская 37. В ванной не вода грязная, а плавает дерьмо, видимо подвал полностью забило, или там всей системе пришёл конец, и все дерьмо пошло в квартиры первого этажа, через ванну и унитаз. Дом прикреплён к УК „Сокольская“. Были в адрес компании неоднократно обращения по поводу данной проблемы, но в ответ тишина, не делается ничего. Что ждать дальше? Когда из крана с питьевой водой пойдёт такая же субстанция? Если не будет приняты меры с ремонтом, до этого не долго», — написал житель Советской 37 в Соколе.

Юристы тем временем говорят, что если коммунальщики не выполняют обязанностей, закрепленных за ними договором, жильцы могут обратиться с жалобой в региональные жилищные инспекции (надзорный орган для управляющих компаний), региональные отделения Роспотребнадзора или в прокуратуру. Первоначально рекомендуется написать претензию в адрес самой управляющей компании, и если это не возымеет действия, составлять жалобы в контролирующие инстанции.