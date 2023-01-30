Череповецкий велосипедист заплатит за сломанную бедренную кость пенсионерки

30.01.2023 [Общество]

В Череповецком суде велосипедист и пенсионерка пришли к мирному соглашению. 26 сентября 2019 года на улице Наседкина в Череповце несовершеннолетний велосипедист сбил пенсионерку, в результате чего женщина получила перелом левой бедренной кости со смещением отломков.

Потерпевшая обратилась в суд с исковым заявлением к родителям несовершеннолетнего о компенсации морального вреда в размере 500000 рублей. Женщина пояснила, что ее вины в случившемся нет, поскольку она в тот момент шла по тротуару.

«В судебном заседании стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения. Согласно его условиям потерпевшая отказывается от исковых требований, а ответчики обязуются выплатить в ее пользу денежную сумму в размере 180000 рублей в следующем порядке: по 30000 рублей ежемесячно в срок до 20 числа расчетного месяца, итого сроком на шесть календарных месяцев. Судебные расходы по оплате услуг представителей стороны несут самостоятельно», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Череповецкий городской суд вынес определение об утверждении мирового соглашения.

Тэги: велосипедисты, ДТП, сбили пешехода

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