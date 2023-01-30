До середины февраля в Вологде уберут все новогодние украшения

30.01.2023 [Общество]

В Вологде начали убирать новогодние украшения. Первыми на площади Революции убрали елку и светящиеся шары. В Октябрьском сквере демонтировали светящиеся фигуры трех медведей. 

В департаменте городского хозяйства уточнили, что демонтаж начали с центральной части города. Часть украшений будут сняты в рамках заключенных на украшение города контрактов, часть демонтируют на средства городского бюджета. Полностью убрать новогоднее убранство планируется до середины февраля. При этом «Звездное небо» над Каменным мостом будет оставлено. Им можно любоваться круглогодично.

Тэги: новогодние украшения

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