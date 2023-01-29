Вологодские спортсменки одержали победу на первенстве СЗФО по волейболу

В Череповце накануне завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по волейболу среди девушек до 17 лет.

В город металлургов прибыли сборные из Калининградской и Ярославской областей, а также республик Коми и Карелия. Победителя выявляли в круговом турнире, когда каждый играл с каждым. Вологодскую область представляла команда девушек «СШОР по волейболу» города Череповца. Череповчанки в четырёх матчах не отдали соперницам ни одной партии, заслуженно заняв первое место.

Вторую строчку заняла сборная Калининградской области. Калининградки проиграли только хозяйкам площадки, а в трёх других матчах одержали победы, причём все с одинаковым счётом 3:2. Бронзовые медали отправились в Республику Коми.

Также на этой неделе, только уже в Вологде, сильнейшего в Северо-Западном ФО выявляли юноши 2006–2007 гг. р. Вологодская команда «Воллей Тайм» под руководством тренера Алексея Крюкова заняла третье место. Золотые медали турнира отправились в Нижегородскую область, а второе место досталось волейболистам из Ярославской области.