Жителя Сокола будут судить за причинение смертельных ранений собутыльнику

В Соколе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.

«По версии следствия, ночью 13 ноября 2022 года в комнате общежития на ул. Кирова в г. Сокол хозяин жилища в ходе ссоры несколько раз ударил своего гостя ножом. После этого пострадавшему была вызвана скорая помощь, однако потерпевший от полученных повреждений скончался в лечебном учреждении спустя несколько дней», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.