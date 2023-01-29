Жителя Сокола будут судить за причинение смертельных ранений собутыльнику

29.01.2023 [Общество]

В Соколе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.

«По версии следствия, ночью 13 ноября 2022 года в комнате общежития на ул. Кирова в г. Сокол хозяин жилища в ходе ссоры несколько раз ударил своего гостя ножом. После этого пострадавшему была вызвана скорая помощь, однако потерпевший от полученных повреждений скончался в лечебном учреждении спустя несколько дней», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: вред здоровью, пьянка, напал с ножом, гибель человека, уголовное дело

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