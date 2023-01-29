Вологжане завоевали четыре медали на Всероссийском турнире по грэплингу по правилам АDCC FSA"Winter Battle», который прошёл накануне в Москве.

Наш город представляли спортсмены клуба «Кузня». Вологжане завоевали одну золотую и три серебряных медали.

Азиз Шарипов одержал победу в весовой категории до 100 кг. Ахмед Цугуров стал серебряным призёром в категории до 77 кг и в абсолютном зачёте. Кажмухан Сагидуллаев занял второе место в весовой категории до 70 кг.

Отметим что данными соревнования вологодские борцы, занимающиеся этим видом единоборств, открыли новый спортивный сезон.