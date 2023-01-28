Глава Вологодского округа Сергей Жестянников проведёт отпуск в учебном центре ЧВК «Вагнер»

28.01.2023 [Общество]

Глава Вологодского муниципального округа Сергей Жестянников проведёт отпуск в учебном центре ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Прохожу самоподготовку в Учебном центре частной военной компании ЧВК Вагнер. Именно подразделения штурмовиков этой компании демонстрируют слаженную успешную работу на передовой. У них есть чему поучиться! Я три раза был в зоне СВО, и это была не экскурсия. Там мы решаем конкретные оперативные вопросы. Поэтому я хочу быть полноценной боевой единицей, не быть обузой для наших ребят», — говорится в сообщении.

Жестянников также поблагодарил свою семью за терпение и отметил, что считает правильным провести свой отпуск именно так.

Тэги: глава района, Сергей Жестянников
фото со страницы Сергея Жестянникова в соцсети

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