Глава Вологодского округа Сергей Жестянников проведёт отпуск в учебном центре ЧВК «Вагнер»

Глава Вологодского муниципального округа Сергей Жестянников проведёт отпуск в учебном центре ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Прохожу самоподготовку в Учебном центре частной военной компании ЧВК Вагнер. Именно подразделения штурмовиков этой компании демонстрируют слаженную успешную работу на передовой. У них есть чему поучиться! Я три раза был в зоне СВО, и это была не экскурсия. Там мы решаем конкретные оперативные вопросы. Поэтому я хочу быть полноценной боевой единицей, не быть обузой для наших ребят», — говорится в сообщении.

Жестянников также поблагодарил свою семью за терпение и отметил, что считает правильным провести свой отпуск именно так.