В Соколе осудили мужчину, который до смерти избил и ударил ножом бездомного

28.01.2023 [Общество]

В Соколе суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смертельных травм бездомному мужчине.

Как NewsVO сообщал ранее, тело 43-летнего погибшего было обнаружено на скамейке возле одного из домов на улице Орешкова утром 22 сентября. Выяснилось, что накануне потерпевший выпивал в компании подсудимого.

«В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого сокольчанин умышленно нанес мужчине множественные удары кулаками и ногами в область лица, после не менее семи раз ударил его ножом в область туловища. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Действия мужчины были квалифицированы по ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он не признал вину и сказал, что не дрался с погибшим и убивать его не хотел.

Оценив доказательства по делу, суд назначил сокольчанину наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

Тэги: избиение, смертельные травмы, гибель человека, бездомный, суд, приговор

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