Хоккейная «Северсталь» проиграла на выезде уфимскому «Салавату Юлаеву»

Череповецкая «Северсталь» уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане держались до конца второго периода, когда с разницей минуту с небольшим в ворота Дмитрия Шугаева влетели две шайбы. На старте третьей 20-минутки хозяева довели своё преимущество до 3:0. Вскоре после этого «жёлто-чёрным» удалось отыграть один гол: шайбу забросил нападающий Руслан Абросимов, но последнее слово осталось за хозяевами льда. В результате матч завершился поражением «Северстали» со счётом 1:4.

«Равная игра. До первого гола. У нас были моменты, у них тоже. Они были удачливее сегодня. Мой гол? Да, дал надежду, что сравняем. Скамейка подоживилась. Я сам поехал с чувством, что можем отыграться. Обидно, что четвёртый гол пропустили такой, не самый обязательный. Какие планы на игру с ЦСКА? Нужно сыграть спокойнее, хладнокровнее. Вопросы не по игре, а по реализации моментов», — сказал после игры автор единственного гола череповчан в этом матче Руслан Абросимов.

Следующий матч «Северсталь» проведёт в воскресенье в Москве против столичного ЦСКА.