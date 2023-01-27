В Вологде будут судить туроператора-мошенника

27.01.2023 [Общество]

В Вологде прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.

Установлено, что с 2020 по 2022 год мужчина похищал деньги у лиц, которые обращались к нему для оформления туристических поездок.

«Обвиняемый используя социальную сеть „В Контакте“ в ходе переписки с гражданами обещал им оформить туристические поездки, направляя фотографии отелей, пансионатов и услуг, которые в них оказываются», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

После вологжанин предлагал потерпевшим отправить ему деньги для оплаты поездки, но лишь частично оплачивал заказанные услуги и забирал остальные денежные средства себе. От его действий пострадали 20 человек. Теперь ему грозит реальное лишение свободы.

Тэги: мошенничество, туроператоры, соцсети, уголовное дело

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