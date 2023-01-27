Великоустюгский музей-заповедник покажет предметы искусства XVI – начала XX веков

В депозитарии Великоустюгского государственного музея-заповедника начала работу выставка «Из драгоценной кладовой». В экспозиции представлено 80 предметов из драгоценной кладовой музея. Это высокохудожественные знаковые памятники XVI – начала XX веков, декорированные эмалью по скани, чернью, просечкой и позолотой, драгоценными и полудрагоценными камнями.

На выставке можно увидеть Толгскую икону Божьей Матери (XVIII в.) в серебряном с золочением чеканном окладе с накладным двойным венцом, эмалевыми накладками с гравюрными изображениями Димитрия Ростовского, Иоанна Златоуста, евангелистов. Образ украшен ажурной ризой, расшитой жемчугом с перламутром, инкрустированной изумрудами, рубинами, альмандинами. Привлекут внимание посетителей и другие иконы устюжского письма, а также серебряные напрестольные, наперсные и нательные кресты, кресты-мощевики, евхаристические сосуды, ковши с вкладными надписями, Евангелия московской синодальной печати в драгоценных окладах.

Демонстрируются на выставке и самые ранние экспонаты драгоценной кладовой, датируемые XVI веком. Это ковш больших размеров Оникия Строганова и крест наперсный, носимый на груди поверх одежды, «корсунский». Ковш выполнен сольвычегодскими мастерами-серебряниками в мастерской Строгановых.

Особое место в экспозиции занимает архиерейское облачение из золотистой парчи с отделкой бархатом по подолу, великолепным лицевым шитьем золотными и серебряными нитями, с изображением Архангела Михаила на оплечье. Золотая риза происходит из Михайло-Архангельского монастыря Великого Устюга.

Выставка будет интересна широкому кругу посетителей, ценителям и профессионалам ювелирного дела, искусствоведам – всем, кто интересуется драгоценным декоративно-прикладным искусством.

Посмотреть выставку можно в течение года (Великий Устюг, Советский пр., 58). Вход по билету. 6+