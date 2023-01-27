В Вологде в «Резном палисаде» открылась выставка белозерских мастеров

27.01.2023 [Культура]

В Центре народных художественных промыслов и ремесел «Резной палисад» (Вологда, ул. Засодимского, 5) открылась выставка, посвященная традициям Белозерья.

В экспозиции представлено более 60 изделий, выполненных мастерами. Это тканые половики, деревянные предметы с традиционной росписью, текстильные и льняные куклы, ивовые короба.

Авторы изделий – мастера Центра ремесел и туризма Белозерского района. Звание «Мастер народных художественных промыслов Вологодской области» присвоено 12 сотрудникам Центра, а всего в районе их 13.

В Центре ремесел и туризма Белозерского района работают шесть мастерских: деревообработки, ткачества, ивоплетения, народной игрушки, росписи по дереву, кружевоплетения. В Центре ткут половики на старинных «бабушкиных кроснах», создают обрядовых и бытовых кукол из льноволокна, плетут из ивы корзины, панно, вазы, сундуки, расписывают изделия из дерева северными росписями, в том числе и белозерской. Мастера занимаются не только сохранением русских народных промыслов, но и придумывают сувенирную продукцию.

Выставка «Живые традиции Белозерья» работает ежедневно (без выходных) с 10.00 до 19.00.

Тэги: выставки, художественные промыслы

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