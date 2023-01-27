К семи годам колонии приговорили бывшего схиигумена Сергия (Романова)

27.01.2023 [Общество]

Бывшего схиигумена Сергия (Романова) приговорили к 7 годам колонии. 

Суд признал виновным бывшего схиигумена Сергия (Романова) в возбуждении ненависти или вражды.

«Приговором от 27 января 2023 года Николай Романов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 282 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком в пять лет шесть месяцев, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком в семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее, в 2021 году Измайловский суд приговорил Романова к 3, 5 годам колонии, признав его виновным по части 3 статьи 110.1 (склонение к самоубийству), части 3 статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и статье 330 (самоуправство) УК РФ.

67-летний Сергий (в миру Николай Васильевич Романов) приобрел известность после того, как весной 2020 года категорически отверг необходимость закрытия храмов во время пандемии коронавируса, что привело его к открытому конфликту с руководством Екатеринбургской митрополии и Московской патриархии. В июне 2020-го стало известно о конфликте в Среднеуральском женском монастыре. Местные СМИ писали, что схиигумен Сергий захватил управление обителью. Летом того же года он был лишен сана за нарушение священнической присяги и монашеских обетов, позже его отлучили от церкви. В конце 2020 года силовики штурмом взяли Среднеуральский монастырь и задержали бывшего схимонаха.

Также схиигумен раскритиковал Путина и патриарха Кирилла, назвав первого антихристом, он призывал родителей не отдавать своих детей в армию.

 

Тэги: ненависть, вражда

ТОП НЕДЕЛИ

Вытегорская семиклассница отравила 17 школьников и учителя духами
Вологжанин Максим Колесов погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии
Череповец простился с 33-летним Эдгаром Римшаном, который погиб в ходе спецоперации на Украине
Выпускник череповецкого университета радиоэлектроники погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Глава Кирилловского района покидает свой пост
Вместе со снегом в период оттепели в Вологде растаял асфальт
Виталий Бодров из Вытегорского округа погиб в ходе военной спецоперации на Украине
На трассе в Вологодском районе столкнулись тягач, грузовик и грейдер
В Вологде ночью горел завод СКДМ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде будут судить туроператора-мошенника
Великоустюгский музей-заповедник покажет предметы искусства XVI – начала XX веков
В Вологде в «Резном палисаде» открылась выставка белозерских мастеров
К семи годам колонии приговорили бывшего схиигумена Сергия (Романова)
80-летняя бабушка решила дойти пешком из Вологды в Тотьму
В Вологде будут судить директора муниципального предприятия за присвоение и растрату денежных средств
В Череповце исчезла старинная булыжная мостовая
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

3858
0
26.01.2023 [БлогоVO]

Численность рукокрылых в районе наших золошламонакопителей

685
0
25.01.2023 [Обзор Прессы]

18 вологжан с ограниченными возможностями здоровья обучились гончарному мастерству

398
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика