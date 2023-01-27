К семи годам колонии приговорили бывшего схиигумена Сергия (Романова)

Бывшего схиигумена Сергия (Романова) приговорили к 7 годам колонии.

Суд признал виновным бывшего схиигумена Сергия (Романова) в возбуждении ненависти или вражды.

«Приговором от 27 января 2023 года Николай Романов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 282 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком в пять лет шесть месяцев, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком в семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее, в 2021 году Измайловский суд приговорил Романова к 3, 5 годам колонии, признав его виновным по части 3 статьи 110.1 (склонение к самоубийству), части 3 статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и статье 330 (самоуправство) УК РФ.

67-летний Сергий (в миру Николай Васильевич Романов) приобрел известность после того, как весной 2020 года категорически отверг необходимость закрытия храмов во время пандемии коронавируса, что привело его к открытому конфликту с руководством Екатеринбургской митрополии и Московской патриархии. В июне 2020-го стало известно о конфликте в Среднеуральском женском монастыре. Местные СМИ писали, что схиигумен Сергий захватил управление обителью. Летом того же года он был лишен сана за нарушение священнической присяги и монашеских обетов, позже его отлучили от церкви. В конце 2020 года силовики штурмом взяли Среднеуральский монастырь и задержали бывшего схимонаха.

Также схиигумен раскритиковал Путина и патриарха Кирилла, назвав первого антихристом, он призывал родителей не отдавать своих детей в армию.