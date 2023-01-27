80-летняя бабушка решила дойти пешком из Вологды в Тотьму

Дезориентированную бабушку заметили на обочине трассы «Вологда — Медвежьегорск» проезжающие мимо водители. Пожилая женщина шла в сторону Кириллова по трассе.

Водители сообщили о ней в дежурную часть около шести часов вечера.

На место отправились инспекторы ДПС Евгений Шишов и Андрей Новожилов. В свете фар они заметили женщину в возрасте около 80 лет. Бабушка рассказала сотрудникам ГАИ, что идет домой в Тотьму. Выяснилось, что бабушка идет из Молочного. Там у нее родственники. Дочь пожилой женщины пояснила, что бабушка действительно, раньше жила в Тотьме, но недавно дети перевезли ее к себе. К слову от Молочного до Тотьмы более 200 км.

Родственники поблагодарили инспекторов за благополучное возвращение пожилой женщины домой, сообщает УМВД России по Вологодской области.