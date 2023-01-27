В Вологде будут судить директора муниципального предприятия за присвоение и растрату денежных средств

В Вологде перед судом за совершение коррупционного преступления предстанет бывший директор муниципального предприятия Вологды

Прокурором Вологды утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего директора одного из муниципальных предприятий города. Он обвиняется в присвоении или растрате денежных средств с использование своего служебного положения в особо крупном размере.

«По версии следствия обвиняемый в период с 2014 г. по 2018 г., являясь директором муниципального предприятия, в отсутствии реальной необходимости использования автомобиля при осуществлении полномочий директора, заключал от имени предприятия договоры аренды транспортного средства, собственником которого являлась его мать. Также за счет бюджетных средств осуществлялся ремонт автомобиля, его содержание, заправка топливом, приобретение дополнительного оборудования», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

В результате муниципальному предприятию причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей. Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.

Подозреваемому также предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. За инкриминируемое деяние обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.