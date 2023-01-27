Сборная Вологодской области завоевала 9 медалей на Единых играх Специальной Олимпиады

27.01.2023 [Спорт]

Сборная Вологодской области завоевала 9 медалей на Единых играх Специальной Олимпиады, которые прошли в Казани с 21 по 27 января.

Ещё год назад, в январе — феврале 2022, в Казани, впервые в России должны были пройти Игры Всемирной специальной Олимпиады, которая объединяет спортсменов с ментальными нарушениями из 180 стран мира. Но тогда, из-за сложной эпидемической ситуации по коронавирусу, было решено перенести их на год. Затем Россия начала Специальную военную операцию в Украине из-за чего Special Olympics, как и многие другие международные спортивные организации, перенесла свои игры из России в Берлин. А в Казани, где все объекты уже были готовы, решено было впервые провести Единые игры Специальной Олимпиады, в которых приняли участие более 2000 спортсменов, тренеров и сопровождающих из 59 регионов России и Республики Беларусь.

Перед началом соревнований все участники делятся на дивизионы, в зависимости от силы каждого спортсмена, так чтобы результаты участников в одном дивизионе разнились всего на несколько баллов. Чаще же всего и вовсе результаты спортсменов чисто номинальные, а медали и призы получают все участники.

Вологодскую область на соревнованиях представляла команда из 25-ти человек (19 спортсменов и 6 тренеров), которые соревновались в 4 дисциплинах, лыжные гонки, бег на снегоступах, легкой атлетике и мини-футболу.

В итоге вологжане завоевали 3 «золотых», 3 «серебряных» и 3 «бронзовых» медалей.

В легкой атлетике Александр Попов одержал победу в беге на 60 метров, сборная области заняла первое место в эстафете 4×100 м.

В соревнованиях на снегоступах, которые спортсменам с особенностями в развитии заменяют обычные лыжи, Алексей Киселёв занял 1 место на дистанции 200 метров, Александр Башманов стал вторым на стометровке.

Команда по мини-футболу заняла второе место, сыграв с Челябинском 2:2, с Рязанью 1; 3,с Омском 3:2, после девизионирования. В лыжных гонках у вологжан две «бронзы», в эстафете 4×1000 м. и у Александра Бакулина в беге на 2,5 км.

Тэги: олимпиада

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