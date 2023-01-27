В Вологде бездомный погиб при пожаре в погребе жилого дома на улице Мишкольцской

27.01.2023 [Происшествия]

В Вологде бездомный 37-летний мужчина погиб при пожаре в погребе жилого дома на улице Мишкольцской.

Сообщение о возгорании вблизи дома № 8 поступило 26 января в 21:13. Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Вологодской области, перед инцидентом в погребе, кроме погибшего, находились ещё двое мужчин: они выпивали, грелись у открытого огня и курили. Двое собутыльников пострадавшего смогли сами выбраться на улицу.

Предварительная причина происшествия — неосторожность при обращении с открытым огнём.

Тэги: погиб в пожаре, бездомный
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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