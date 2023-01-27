В Вологде за мошенничество к реальному лишению свободы осужден «брачный аферист»

27.01.2023 [Общество]

В Вологде к реальному лишению свободы приговорен «брачный аферист»

«Прокуратурой города Вологды поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Судом он признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), чч. 1 и 3 ст. 158 (кража), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).  Установлено, что мужчина с июля 2019 года по август 2021 года обманным путем похищал деньги и ценное имущество у одиноких женщин, вводимых им в заблуждение относительно своего намерения создать с ними семью. С потерпевшими злоумышленник знакомился на сайтах в сети „Интернет“, после непродолжительной переписки приезжал к ним в гости в различные регионы центральной и южной частей страны, а также Урала и Сибири. В ходе личного общения, войдя в доверие к очередной знакомой, мужчина похищал  телефоны, наличные денежные средства и банковские карты. Впоследствии снимал с банковских счетов деньги и оформлял кредиты, используя доступ к электронному кабинету владельца счета. В ряде случаев злоумышленник брал у потерпевших деньги, якобы, в долг и имущество, в том числе автомобили — для временного пользования», — сообщает прокуратура Вологодской области.

Одна из женщин, находясь около полугода под влиянием мошенника, перевела ему более 1 млн рублей, для чего оформила на свое имя два кредита. Противоправными действиями подсудимого причинен материальный ущерб 13 потерпевшим на общую сумму в размере свыше 3 млн рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину по большей части инкриминируемых ему эпизодов преступлений не признал, однако стороной обвинения представлены убедительные и исчерпывающие доказательства его вины.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба.

 

Тэги: мошенничество, аферист

ТОП НЕДЕЛИ

Вытегорская семиклассница отравила 17 школьников и учителя духами
Вологжанин Максим Колесов погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии
Игорь Михельсон покинул место руководителя Фонда капремонта Вологодской области
Череповец простился с 33-летним Эдгаром Римшаном, который погиб в ходе спецоперации на Украине
Выпускник череповецкого университета радиоэлектроники погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Глава Кирилловского района покидает свой пост
Вместе со снегом в период оттепели в Вологде растаял асфальт
Виталий Бодров из Вытегорского округа погиб в ходе военной спецоперации на Украине
На трассе в Вологодском районе столкнулись тягач, грузовик и грейдер

Похожие новости

В Череповце осудили двоих мошенников, обманывавших пенсионерок

Оба получили реальные сроки лишения свободы и обязаны вернуть потерпевшей 140 тысяч рублей

862
0

В Вологде подозреваемый в мошенничестве забрал у пенсионера 100 тысяч рублей

Потерпевшему сказали, что его супруга попала в беду

939
0

Жителя Тотемского района приговорили к обязательным работам за мошенничество при получении пособия по безработице

С него также взыскали незаконно полученные 29 тысяч рублей

937
0

Житель Великого Устюга выманил у знакомого 10 тысяч рублей на свои похороны

Теперь ему грозит уголовное наказание за мошенничество

898
0

Бывший руководитель Туристско-информационного центра Вологодской области получил условный срок за мошенничество

В Вологде осужден бывший руководитель Туристско-информационного центра Вологодской области

1314
0

Замдиректора вологодской строительной фирмы подозревают в мошенничестве на 1,9 млн. рублей

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

4247
0

В Череповце мошенники угрожают штрафами пассажирам трамваев

Перевозчик — МУП «Электротранс» — убедительно просит не реагировать на звонки злоумышленников

1416
0

Жительницу Череповца осудили за мошенничество на сумму более семи миллионов рублей

Ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и обязали возместить потерпевшим ущерб

2309
0

В Вологде задержали подозреваемую в мошенничестве

19-летняя жительница Нижнего Новгорода пояснила, что работает курьером и должна была забрать деньги у пенсионерки

2321
0

Пенсионерка отдала мошенникам 1 миллион рублей, желая спасти дочь

Всего в органы внутренних дел Вологодской области за прошедшие сутки поступило 8 заявлений о дистанционных мошенничествах

943
0

В Вологде осудили экс-работницу банка «Уралсиб», которая украла со счетов клиентов 348 миллионов рублей

Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы

1585
0

Жительница Вологды получила условный срок за незаконно использованный маткапитал

Лишенная родительских прав женщина распорядилась маткапиталом по своему усмотрению

1255
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В грязовецком интернате для престарелых и инвалидов избавились от клопов
В Вологде бездомный погиб при пожаре в погребе жилого дома на улице Мишкольцской
В Вологде за мошенничество к реальному лишению свободы осужден «брачный аферист»
В Вытегре не могут найти источник масляного пятна на реке
Перекресток на улице Конева-Поэта Романова в Вологде полностью для движения откроют в мае
20-квартирный деревянный жилой дом сгорел в Соколе 26 января
График уборки снега с парковок в Вологде
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

3622
0
26.01.2023 [БлогоVO]

Численность рукокрылых в районе наших золошламонакопителей

619
0
25.01.2023 [Обзор Прессы]

18 вологжан с ограниченными возможностями здоровья обучились гончарному мастерству

372
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика