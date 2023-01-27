В Вологде за мошенничество к реальному лишению свободы осужден «брачный аферист»

В Вологде к реальному лишению свободы приговорен «брачный аферист»

«Прокуратурой города Вологды поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Судом он признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), чч. 1 и 3 ст. 158 (кража), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Установлено, что мужчина с июля 2019 года по август 2021 года обманным путем похищал деньги и ценное имущество у одиноких женщин, вводимых им в заблуждение относительно своего намерения создать с ними семью. С потерпевшими злоумышленник знакомился на сайтах в сети „Интернет“, после непродолжительной переписки приезжал к ним в гости в различные регионы центральной и южной частей страны, а также Урала и Сибири. В ходе личного общения, войдя в доверие к очередной знакомой, мужчина похищал телефоны, наличные денежные средства и банковские карты. Впоследствии снимал с банковских счетов деньги и оформлял кредиты, используя доступ к электронному кабинету владельца счета. В ряде случаев злоумышленник брал у потерпевших деньги, якобы, в долг и имущество, в том числе автомобили — для временного пользования», — сообщает прокуратура Вологодской области.

Одна из женщин, находясь около полугода под влиянием мошенника, перевела ему более 1 млн рублей, для чего оформила на свое имя два кредита. Противоправными действиями подсудимого причинен материальный ущерб 13 потерпевшим на общую сумму в размере свыше 3 млн рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину по большей части инкриминируемых ему эпизодов преступлений не признал, однако стороной обвинения представлены убедительные и исчерпывающие доказательства его вины.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба.