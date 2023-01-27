Перекресток на улице Конева-Поэта Романова в Вологде полностью для движения откроют в мае

В Вологде продолжают строить улицу Поэта Романова. На данный момент подрядчик возводит мост через реку Шограш. Объект выполнен на 70%. Мэр Вологды Сергей Воропанов проинспектировал ход работ на участке.

Первый этап строительства улицы, включающий в себя переустройство инженерных сетей, полностью завершен. Сейчас строители работают в рамках второго и третьего этапа одновременно. Второй этап — строительство участка автодороги от Осановского проезда до улицы Конева — выполнен на 25%. В рамках третьего этапа необходимо обустроить участок от улицы Ярославской до Осановского проезда и построить мост через реку Шограш. На сегодняшний день у сооружения готовы балки и опоры, возводятся подпорные сены. На объекте задействовано около 50 специалистов. Мостовое сооружение выполнено почти на 70%. Еще на этапе проектирования были учтены пожелания горожан: под путепроводом организован проезд, который позволит проехать ратраку для нарезания лыжной трассы.

Мэр города обратил внимание подрядчика на кольцо на перекрестке улиц Конева и Поэта Романова. Сейчас здесь сложно передвигаться. По словам представителя подрядной организации, ход автомобилям по кольцу будет дан в мае. Сейчас они заняты организацией выезда с улицы Воркутинской. До наступления тепла работы по сооружению самого кольца пока невозможны.