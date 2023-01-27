Перекресток на улице Конева-Поэта Романова в Вологде полностью для движения откроют в мае

27.01.2023 [Общество]

В Вологде продолжают строить улицу Поэта Романова. На данный момент подрядчик возводит мост через реку Шограш. Объект выполнен на 70%. Мэр Вологды Сергей Воропанов проинспектировал ход работ на участке. 

Первый этап строительства улицы, включающий в себя переустройство инженерных сетей, полностью завершен. Сейчас строители работают в рамках второго и третьего этапа одновременно. Второй этап — строительство участка автодороги от Осановского проезда до улицы Конева — выполнен на 25%. В рамках третьего этапа необходимо обустроить участок от улицы Ярославской до Осановского проезда и построить мост через реку Шограш. На сегодняшний день у сооружения готовы балки и опоры, возводятся подпорные сены. На объекте задействовано около 50 специалистов. Мостовое сооружение выполнено почти на 70%. Еще на этапе проектирования были учтены пожелания горожан: под путепроводом организован проезд, который позволит проехать ратраку для нарезания лыжной трассы. 

Мэр города обратил внимание подрядчика на кольцо на перекрестке улиц Конева и Поэта Романова. Сейчас здесь сложно передвигаться. По словам представителя подрядной организации,  ход автомобилям по кольцу будет дан в мае. Сейчас они заняты организацией выезда с улицы Воркутинской. До наступления тепла работы по сооружению самого кольца пока невозможны.

Тэги: ремонт улиц, Воркутинская, улица Поэта Романова

ТОП НЕДЕЛИ

Вытегорская семиклассница отравила 17 школьников и учителя духами
В декабре неизвестный череповецкий школьник 280 раз проехал на автобусе
Вологжанин Максим Колесов погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии
Игорь Михельсон покинул место руководителя Фонда капремонта Вологодской области
Череповец простился с 33-летним Эдгаром Римшаном, который погиб в ходе спецоперации на Украине
Выпускник череповецкого университета радиоэлектроники погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Глава Кирилловского района покидает свой пост
Вместе со снегом в период оттепели в Вологде растаял асфальт
Виталий Бодров из Вытегорского округа погиб в ходе военной спецоперации на Украине

Похожие новости

В Вологде отремонтируют дополнительно несколько объектов по дорожному нацпроекту

Это участки улиц Баранковская, Гоголя, Дзержинского и Маяковского

1394
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегре не могут найти источник масляного пятна на реке
Перекресток на улице Конева-Поэта Романова в Вологде полностью для движения откроют в мае
20-квартирный деревянный жилой дом сгорел в Соколе 26 января
График уборки снега с парковок в Вологде
В Харовске 63-летнего мужчину подозревают в даче взятки сотруднику ГИБДД
Булыжную мостовую XIX века на Советском проспекте в Череповце при реконструкции не сохранят
Блогер Илья Варламов опубликовал видео «Вологда: русский север замерзает без газа | Газпром, чиновники и дрова для бабушек»
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

3448
0
26.01.2023 [БлогоVO]

Численность рукокрылых в районе наших золошламонакопителей

567
0
25.01.2023 [Обзор Прессы]

18 вологжан с ограниченными возможностями здоровья обучились гончарному мастерству

356
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика