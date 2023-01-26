График уборки снега с парковок в Вологде

26.01.2023 [Общество]

Очистка парковок от снега в Вологде проводится по определенному графику. На таких парковках  установлены постоянные знаки «Стоянка запрещена». 

– Подрядчик кроме уборки снега с дорог и тротуаров ведет работу и по уборке снега с парковок города. Чаще всего ее проводят в то время, когда на парковках минимальное количество машин. А в местах, где уборка затруднена, мы совместно с ГИБДД установили знаки, которые регламентируют время, когда стоять автотранспорту там запрещено. Настоятельно прошу вологжан обращать внимание на знаки и заранее убирать свой транспорт, в противном случае машины могут быть отправлены на штрафстоянку, – рассказал и.о. начальника Департамента городского хозяйства Администрации города Леонид Степанов. 

В период действия знака «Стоянка запрещена» подрядчик осуществляет расчистку территории от снега. 

– Если парковочные места заняты автомобилями, то обращается в ГИБДД. Инспекторы эвакуируют автомобиль, либо выписывают штраф нарушителю, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Сейчас постоянные знаки с указанием времени уборки установлены на следующих участках улиц:

  •  ул. Ветошкина от ул. Яшина до ул. Левичева (суббота 12:00-15:00);
  •  ул. Добролюбова от ул. Горького до ул. Гоголя (вторник 9:00-11:00);
  •  ул. Ильюшина от Окружного шоссе до ул. Ильюшина, 2 (воскресенье, четная сторона 9:00-12:00, нечетная сторона 13:00-16:00);
  •  ул. Кирова от ул. Челюскинцев до ул. Мальцева (воскресенье 10:00-12:00);
  •  ул. Псковская от ул. Ленинградской до ул. Возрождения (пятница, четная сторона 9:00-12:00, нечетная сторона 13:00-16:00);
  •  ул. Пречистенская набережная от ул. Лермонтова до ул. Зосимовской (выходные дни);
  •  ул. Пугачева от ул. Горького до набережной VI Армии (четверг 9:00-11:00);
  •  ул. Фрязиновская от ул. Горького до ул. Дальней (вторник, четверг, четная сторона 12:00-14:00, нечетная сторона 14:00-16:00);
  •  ул. Ярославская от Пошехонского шоссе до ул. Ярославской, 44 (среда, четная сторона 9:00-12:00, нечетная сторона 13:00-16:00);
  •  ул. Яшина от Советского проспекта до ул. Чехова (понедельник, четная сторона 13:00-16:00, нечетная сторона 9:00-12:00);
  •  ул. 1-й микрорайон ГПЗ-23 (среда, пятница 11:00-15:00);
  •   ул. Первомайская от ул. Герцена до ул. Чехова (вторник, нечетная сторона 09:00-13:00);
  •  ул. Благовещенская от ул. Мохова до ул. Воровского (вторник, с обеих сторон 09:00-13:00);
  •  ул. Дзержинского от ул. Беляева до ул. Московской (среда, с обеих сторон 09:00-13:00).

Сообщается, что всего с начала 2023 года с городских территорий вывезено более 18 тысяч кубометров снега.

Тэги: уборка снега, парковки

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