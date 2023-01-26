В Харовске 63-летнего мужчину подозревают в даче взятки сотруднику ГИБДД

В Харовске возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины, подозреваемого в даче взятки сотруднику ГИБДД.

«По данным следствия, поздним вечером 21 января 2023 года сотрудники ДПС при несении службы в Харовском районе остановили автомобиль для проверки, пассажир — ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, пытаясь уклониться от административного разбирательства, передал сотруднику взятку в размере 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Полицейский сам сообщил об инциденте в дежурную часть. Расследование продолжается.