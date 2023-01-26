Муниципальный депутат из Череповецкого района сложил с себя полномочия, так как не хочет больше участвовать «в этой лицемерной системе»

Муниципальный депутат Евгений Опояскин из Череповецкого района решил сложить с себя полномочия, так как публичная политика в районе превратилась в «шапито».

«С последних выборов прошло всего четыре месяца, а публичная политика в Череповецком районе, к большому прискорбию, окончательно превратилась в помесь детского сада и цирка шапито. Роль депутатов сведена к пиар-массовке для чиновников, молчаливому просиживанию штанов на заседаниях либо решению личных проблем. Исключения есть, но на общий итог они не влияют. Наверное, по-другому и быть не может, когда на пост в соцсетях чиновники реагируют через 4 часа, а на депутатский запрос — через 30 дней», — написал Евгений Опояскин у себя в группе.

Мундеп уточнил, что он не хочет больше участвовать «в этой лицемерной системе», в связи с чем принял решение прекратить деятельность в совете Тоншаловского с/п.