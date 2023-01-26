В Череповце оштрафовали пассажира, который не заплатил водителю такси 18 800 рублей

26.01.2023 [Общество]

В Череповце суд привлёк 41-летнего местного жителя к административной ответственности за причинение имущественного ущерба путём обмана.

Установлено, что в сентябре 2022 года мужчина решил съездить в Санкт-Петербург, чтобы сменить обстановку. Он добрался туда на такси за 12 тысяч рублей.

«Там он пробыл около суток — гулял по городу, употреблял спиртное, ночевал на скамейке. Когда закончились деньги, череповчанин решил вернуться домой. Он снова вызвал такси, но оплачивать поездку не собирался, так как денег у него не было», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Пассажир попросил водителя заехать в магазин в посёлке Тоншалово, вышел из машины и скрылся во дворах. Выждав 40 минут, мужчина пошёл на автобусную остановку. Таксисту был причинён имущественный вред в 18 800 рублей.

Суд признал череповчанина виновным и назначил наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Вопрос о возмещении имущественного ущерба будет решаться отдельно в рамках гражданского судопроизводства.

Тэги: такси, пассажиры, оплата проезда, суд, штраф

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