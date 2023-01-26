Первый контейнер для сдачи ненужной одежды появился в Вологде

Первый контейнер благотворительного проекта «Спасибо!» установили в Вологде.

В этот контейнер можно сдать старую изношенную одежду.

– Цель проекта «Спасибо!» — максимально полно использовать ресурс ненужной одежды в большом городе. Одевать нуждающихся, заниматься благотворительностью и переработкой вещей, побуждать интерес к социальным проектам. Горожане сдают вещи, сотрудники проекта их сортируют, распределяют и продают, отправляя вырученные деньги в благотворительные фонды, – говорится на странице проекта.

Проект «Спасибо!» работает в Санкт-Петербурге уже 12 лет. В городе на Неве в рамках этого проекта установлены 200 точек сбора старой одежды.

В Вологде контейнер находится по адресу: Окружное шоссе, 35, рядом со входом в гипермаркет «Лента».

Сдать вещи в контейнер можно в любое время суток.

Какие вещи можно сдать в контейнер проекта «Спасибо!»:

чистая одежда: женская, мужская, детская

игрушки (кроме мягких)

непригодные для использования вещи из натуральных тканей

книги в хорошем состоянии

колготки, носки принимаются только с этикетками, без следов использования

Что нельзя сдавать в контейнер?

мягкие игрушки

нижнее белье

верхнюю одежду, которая безвозвратно утратила актуальность: тяжёлые советские шубы и пальто

Сотрудники проекта обращаются к вологжанам с просьбами:

Опуская вещи в контейнер, старайтесь положить пакеты так, чтобы одежда не рассыпалась при выемке.

Если вы знаете, что сдаёте непригодные для носки вещи, то подпишите, пожалуйста, пакет – это облегчит труд сортировщиков.

Кладите вещи строго внутрь контейнера, а не рядом!

Ранее NewsVo также рассказывал, о вологодских благотворительных проектах, которые готовы принять ненужную одежду и вещи у населения.

