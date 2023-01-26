Первый контейнер для сдачи ненужной одежды появился в Вологде

Первый контейнер благотворительного проекта «Спасибо!» установили в Вологде.
В этот контейнер можно сдать старую изношенную одежду.
– Цель проекта «Спасибо!» — максимально полно использовать ресурс ненужной одежды в большом городе. Одевать нуждающихся, заниматься благотворительностью и переработкой вещей, побуждать интерес к социальным проектам. Горожане сдают вещи, сотрудники проекта их сортируют, распределяют и продают, отправляя вырученные деньги в благотворительные фонды, – говорится на странице проекта.
Проект «Спасибо!» работает в Санкт-Петербурге уже 12 лет. В городе на Неве в рамках этого проекта установлены 200 точек сбора старой одежды.
В Вологде контейнер находится по адресу: Окружное шоссе, 35, рядом со входом в гипермаркет «Лента».
Сдать вещи в контейнер можно в любое время суток.
Какие вещи можно сдать в контейнер проекта «Спасибо!»:
- чистая одежда: женская, мужская, детская
- игрушки (кроме мягких)
- непригодные для использования вещи из натуральных тканей
- книги в хорошем состоянии
- колготки, носки принимаются только с этикетками, без следов использования
Что нельзя сдавать в контейнер?
- мягкие игрушки
- нижнее белье
- верхнюю одежду, которая безвозвратно утратила актуальность: тяжёлые советские шубы и пальто
Сотрудники проекта обращаются к вологжанам с просьбами:
- Опуская вещи в контейнер, старайтесь положить пакеты так, чтобы одежда не рассыпалась при выемке.
- Если вы знаете, что сдаёте непригодные для носки вещи, то подпишите, пожалуйста, пакет – это облегчит труд сортировщиков.
- Кладите вещи строго внутрь контейнера, а не рядом!
Ранее NewsVo также рассказывал, о вологодских благотворительных проектах, которые готовы принять ненужную одежду и вещи у населения.