В Год молодежи в Вологде запустят два крупных молодежных проекта

На странице мэра Вологды Сергея Воропанова в социальной сети вышел пятый видеоролик в рамках Публичного отчета, посвященный теме молодежной политики. Мэр Вологды рассказал об итогах работы в этой сфере в 2022 году, а также о некоторых планах на 2023 год, который в Вологде объявлен Годом молодежи.

В 2022 году в Вологде созданы отдельное Управление по молодёжной политике и Молодежная администрация, в состав которой вошли 62 человека. Это совещательный общественный орган с конкретной программой развития.

Также 2022 год отмечен целым рядом новых проектов. Впервые прошел фестиваль стрит-арта «Палисад», в котором приняли участие граффитисты со всей России. Они украсили 23 здания Вологды и доказали, что уличное искусство может стать настоящей достопримечательностью. В прошлом году впервые прошло общегородское посвящение в ряды Российского движения школьников, создан Городской студенческий совет. Впервые составлен рейтинг медиацентров, рассказывающих о жизни молодежи в Вологде.

«Скейт-парк „Яма“ стал лучшим подарком для молодежи к Дню города. Профессиональный, в бетоне, сделан специализированной компанией на основе запросов спортсменов. Некогда заброшенный берег реки Содемы стал любимым местом для вологжан, мероприятия там проходят постоянно — и летом, и зимой Число посетителей скейт-парка за 2022 год превысило 25 тысяч человек. Скейт-парк признан лучшим проектом России по развитию физической активности среди населения», — рассказал про новый объект мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также вологодская молодежь активно участвует в экологической работе, которую Администрация города организует в рамках стратегии «ЭкоВологда». В частности, в ходе городского проекта «Пластик Ноль» и в рамках работы экологических организаций собрано более 700 тонн вторсырья для переработки. С каждым годом набирает популярность экоквест «Чистые игры», объединивший за время проведения 8, 5 тысяч человек. В 2022 году «Чистые игры в Вологде» признаны самыми масштабными в России.

«Специальная военная операция поставила новые задачи перед городским волонтерским центром. Он стал координационным штабом для желающих помочь. Десятки тонн вещей и продуктов, тысячи писем ушли жителям Донбасса и бойцам на передовую. Не забыты и другие волонтерские направления. Поэтому в 2022 году Волонтёрский центр Вологды присоединился к российским ДоброЦентрам, получив франшизу федерального масштаба. Это означает медийную и организационную поддержку, готовые инструменты для реализации проектов. ДоброЦентр в Вологде планируется открыт в апреле 2023 года», — отметил Сергей Воропанов.

«Город Вологда всегда отличался особым подходом к добровольчеству. Я рад, что на базе молодежного центра открывается „ДоброЦентр“ впереди много интересных событий. Я уверен, что наша совместная работа приведет к значимым достижениям», — прокомментировал волонтерскую работу Вологды заместитель руководителя управления регионального развития Ассоциации волонтерских центров Сергей Кузьмин:

Многие молодежные проекты Вологды получают гранты разного уровня — за оригинальность, важность, эффективность. Но в областной столице уже три года вручается и городская премия «Вологда для молодежи». Ею отмечают вологжан, реализующих проекты в сфере волонтерства, экологии, творчества, лидерства, медиа. В 2022 году за премию боролись 205 человек, 18 — стали призерами и победителями, получив финансовую поддержку.

«Еще одной площадкой, объединяющей и поддерживающей не только молодежь, но и всех творческих вологжан, станет бывший кинотеатр „Салют“. Там создается креативное пространство для творческих сообществ, где разместятся коворкинги, ремесленные мастерские, теле-медиа студия, пространство для выставок, квартирников, концертов, будут проходить кинопоказы. Сейчас идет ремонт при поддержке партнеров и участии волонтеров. А открытие запланировано в июне — к Дню молодежи», — отметил мэр.

Посмотреть все видеоролики в рамках Публичного отчета можно на странице Сергея Воропанова в социальной сети. Уже вышли отчеты по экономике, дорогам, градостроительству и спорту. Впереди — темы культуры, образования, городского хозяйства и работы с населением. Вопросы можно задавать в комментариях под роликами, в call-центре по телефону 8-800-302-16-17, на сайте мэра Вологды, а также заполнив бланки из газеты «Вологда.РФ». На все вопросы будут даны ответы руководителями управлений и департаментов администрации Вологды.