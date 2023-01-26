В Череповце суд не списал 2,5 миллиона рублей долга женщине-банкроту из-за недобросовестного поведения

26.01.2023 [Общество]

В Череповце суд не списал часть долга местной жительнице, которая просила признать её банкротом.

Установлено, что общая сумма долга череповчанки перед кредиторами составляла 2,8 млн. рублей. В процессе банкротства были удовлетворены только 12% требований кредиторов, а для покрытия остальных долгов у заявительницы не было денег и имущества.

«На основании отчета финансового управляющего арбитражный суд завершил процедуру реализации имущества должника, однако не освободил гражданку от долгов, поскольку она злостно уклонялась от уплаты кредиторской задолженности, злоупотребляла гражданскими правами», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Недобросовестное поведение выразилось в том, что в 2015–2017 годах не платила по кредитам, займам, налогам на имущество и коммунальным платежам, хотя в указанный период работала в полиции и получала зарплату, которая позволяла платить по счетам.

Кроме того, в 2018 году, зная об указанных долгах, женщина заключила со своей матерью договор об уплате алиментов, так как той якобы требовалось дорогостоящее лечение.

«Данное соглашение по требованию одного из кредиторов признано недействительным решением Череповецкого городского суда. Суд пришел к выводу о притворности сделки, так как доказательств назначения лечения ответчица не представила, ежемесячные денежные поступления матерью в полном объеме не расходовались», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

Череповчанка пыталась обжаловать решение, но апелляционный суд оставил его без изменений.

Тэги: банкротство, банкроты, суд, заявление, долги, решение

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