Жителя Великоустюгского района будут судить за дистанционное мошенничество

В Великоустюгском районе полицейские завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в семи эпизодах дистанционных мошенничеств.

«В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый в сети Интернет размещал объявления о продаже различных строительных материалов по заниженной цене. Когда ему звонили потенциальные покупатели, он убеждал в наличии интересующего их товара. Все клиенты были из других регионов страны», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Так как стоимость материалов была ниже рыночной, товар пользовался спросом. Мужчина просил покупателей перевести ему предоплату, а когда получал деньги, переставал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила больше 35 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.