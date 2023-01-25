«Динамо Вологда» может провести ближайшие матчи на выезде

Футбольный клуб «Динамо Вологда» может провести все матчи первого круга второй части чемпионата Второй лиги на выезде.

С такой инициативой команда обратилась в администрацию ФНЛ в связи с тем, что на стадионе «Динамо» областного центра будет проходить замена искусственного покрытия. Если предложение будет принято руководством ФНЛ, то «динамовцы» первый круг второй части сезона во второй группе Второй лиги проведут в гостях, а ответные матчи — дома.

Напомним, что соперниками «бело-синих» по второй части сезона 2022/23 будут «Енисей 2» и «Зоркий» (обе команды из Красноярска), «Ленинградец» из Ленобласти, «Луки Энергия» из Великих Лук, петербургская «Звезда» и «Балтика-БФУ» из Калининграда.

Также стал известен первый соперник вологодской команды в это межсезонье: 29 января команда Анатолия Картоакэ проведет товарищеский матч против «молодёжки» ярославского «Шинника».