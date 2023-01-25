В Никольском районе 64-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме

25.01.2023 [Происшествия]

В Никольском районе следователи проводят проверку по факту гибели 64-летнего жителя деревни Ильинское.

«По данным следствия, возгорание в одноэтажном деревянном доме с печным отоплением в д. Ильинское Никольского района возникло под утро 24 января 2023 года. О происшествии в экстренные службы сообщили местные жители», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обгоревшее тело погибшего было обнаружено внутри дома при ликвидации пожара. По словам местных жителей, при жизни мужчина злоупотреблял спиртным и курил дома.

Причина, очаг пожара и обстоятельства гибели пострадавшего устанавливаются. Одна из возможных версий происшествия — неосторожность при курении.

Тэги: погиб в пожаре, пожар, гибель человека
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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