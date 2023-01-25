Открытые лекции пройдут в рамках конференции «Традиционный народный костюм: история и современность» в Вологде с 1 по 3 февраля

Межрегиональная научно-практическая конференция «Традиционный народный костюм: история и современность» пройдет в Вологде с 1 по 3 февраля. В рамках мероприятия пройдут лекции и круглые столы.

Программа конференции:



1 февраля (среда)

10.00 Регистрация

11.00 Открытие конференции

11.20 Открытая лекция «Традиционный русский костюм Вологодского края: по материалам Российского этнографического музея», Шангина Изабелла Иосифовна, главный научный сотрудник отдела этнографии русского народа ФГБУК «Российский этнографический музей», доктор исторических наук, г. Санкт-Петербург

13.00 Перерыв

14.00-16.00 Работа конференции. Доклады

14.00 Народный костюм Вологодской губернии в выставках и экспозициях Вологодского музея-заповедника Глебова Ангелина Аркадьевна, искусствовед, заслуженный работник культуры РФ, г. Вологда

14.15 Низаные серьги в традиционном костюме пограничья Вологодской и Новгородской губерний Барабанова Екатерина Владимировна, художник-реставратор по ткани Государственного исторического музея, г. Москва

14.30 Женский традиционный костюм: коллекция Верховажского историко-художественнного музея Дубова Ирина Васильевна, директор МБУК «Верховажский районный историко-художественный музей», с. Верховажье Вологодской области

14.45 Комплекс традиционного женского костюма по экспедиционным материалам фольклорно-этнографической студии «Матица» в Тотемский и Кичменгско-Городецкий районы Вологодской области. К проблеме изучения локальных костюмных комплексов, Розова Лариса Евгеньевна, педагог дополнительного образования, МАОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой», г. Череповец

15.00 Традиционная одежда карелов рубежа ХIХ-ХХ веков, Гусева Марина Михайловна, ведущий специалист сектора сохранения, изучения и демонстрации традиционных ремесел службы истории и этнографии ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», народный мастер Республики Карелия, г. Петрозаводск

15.15 Народный костюм Дмитровского уезда Московской губернии середины – второй половины 19 века, опыт работы над проектом, Валькова Татьяна Робертовна, директор АНО «Студия по изучению, возрождению и развитию национальных традиций «Русские начала», лауреат премии Правительства РФ «Душа России», г. Москва

15.30 Нагрудная и верхняя одежда Дмитровского уезда Московской губернии середины – второй половины XIX в.: из опыта изучения материалов и технологии, Климова Ольга Николаевна, заместитель директора и преподаватель АНО «Студия по изучению, возрождению и развитию национальных традиций «Русские начала», г. Москва

15.45 Русский народный костюм северо-западных губерний: новая актуальность. На примере деятельности мастерской «Славутница», Владыкина Софья Васильевна, руководитель мастерской народного костюма и головных уборов «Славутница», младший научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа, руководитель клубного формирования СПбГБУ «Подростково-молодежный центр «Петроградский», г. Санкт-Петербург

2 февраля (четверг)

09.00–12.00 Продолжение работы конференции



09.00 Приданое одной девицы (по материалам Богородского волостного суда Вологодского уезда ХIХ века), Мухин Дмитрий Александрович, заведующий научноэкспозиционным отделом Архитектурно-этнографического музея Вологодской области «Семенково», ВГИАиХМЗ, г. Вологда

09.10 Костюм новобрачной или просватанной невесты Великоустюгского уезда 1870 года, Митина Анна Юрьевна, мастер народных художественных промыслов Вологодской области, г. Великий Устюг

09.20 Одежда жителей Череповецкого уезда Новгородской губернии: обзор сведений из материалов «Этнографического бюро» князя В.Н. Тенишева, Кузьмина Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования, МАОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А. А. Алексеевой», г. Череповец

09.30 Опыт создания реплик традиционных костюмов северовостока Вологодской области в семейном фольклорноэтнографическом клубе «Василиса», Садкова Любовь Анатольевна, заведующий подростковомолодежным клубом СПБ ГБУ «Районный подростковый центр «Пушкинец», г. Пушкин, Маевская Галина Валентиновна, руководитель клубного формирования СПБ ГБУ «Районный подростковый центр «Пушкинец», г. Пушкин

09.45 Изучение и сохранение традиционного костюма русского населения Вятской губернии на примере деятельности студии женских рукоделий «Матаня», Веприкова Татьяна Ивановна, руководитель клубного формирования Кировского областного ГАУК «Областной Дом народного творчества», народный мастер Кировской области, г. Киров

10.00 Девичий праздничный костюм конца ХIХ века посада Нёнокса Архангельского уезда Архангельской губернии, Сынкова Елена Викторовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории МАОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск

10.15 Влияние городской моды конца XIX - начала XX веков на женский костюм посада Нёнокса Архангельской губернии, Кормишина Любовь Александровна, СОАНО «Творческое объединение «Нёнокоцкая ключёвка», г. Северодвинск

10.30 Отражение элементов традиционной русской одежды в карнавальных костюмах начала ХХ века. На примере коллекции Череповецкого музейного объединения, Лужинская Ирина Владимировна, старший научный сотрудник, МАУК «Череповецкое музейное объединение», г. Череповец

10.40 Роль головного убора в экспозиции этнографического музея (на примере традиции Самарской области), Гавриш Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования, методист, руководитель программы «Самарская Горница» МБУДО «Центр внешкольной работы «Поиск», г. Самара, Кузнецова Марина Евгеньевна, методист МБУДО «Центр внешкольной работы «Поиск», г. Самара

10.55 Из опыта реконструкции кокошника коми-пермячек и русских Чердынского уезда Пермской губернии конца XIX – начала XX вв., Хорошева Анастасия Михайловна, заведующий информационно-аналитическим отделом ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр», куратор проекта «Творческая лаборатория по изготовлению традиционных коми-пермяцких женских головных уборов «Баба юр», г. Кудымкар, Пермский край

11.10 Реконструкция калмыцкого традиционного головного убора «Халмаг», Калмыкова Алеся Сергеевна, педагог дополнительного образования ГБОУДО города Москвы «Дворец творчества детей и молодёжи на Миусах»

11.20 Тканые радужные пояса в традиционном костюме Вологодской области. Проблема восстановления и использования, Лопатенко Наталья Михайловна, член Союза художников РФ, мастер народных художественных промыслов Вологодской области, г. Череповец

11.30 Весьегонские тканые пояса: технологии изготовления, Баринова Надежда Евгеньевна, ведущий специалист ГБУК Тверской области «Тверской областной Дом народного творчества», лауреат премии правительства РФ «Душа России», г. Тверь

11.45 Реконструкция традиционного пинежского пояса «Гребешок», «Гребеночка», «Косячек», «Заслоночка», Баландина Галина Михайловна, член Союза художников России, народный мастер России, руководитель клуба ткачества, Карпогорский районный Дом народного творчества, МБУК «Карпогорский культурный центр», с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области

Стендовые доклады (заочное участие):

Народный костюм Устюженского уезда конца ХIХ – начала ХХ веков, Логинова Софья Васильевна, научный сотрудник МБУК «Устюженский краеведческий музей», г. Устюжна

12.00 Открытая лекция «Традиционный костюм в поверьях и обрядах крестьян Русского Севера», Шангина Изабелла Иосифовна, главный научный сотрудник отдела этнографии русского народа ФГБУК «Российский этнографический музей», доктор исторических наук, г. Санкт-Петербург

13.30 Перерыв

14.30 Открытая лекция «О некоторых формах русского традиционного костюма в современном российском обществе и культуре», Зимина Татьяна Александровна, хранитель фондов отдела этнографии русского народа ФГБУК «Российский этнографический музей», г. Санкт-Петербург

16.00 – 18.00 Круглый стол «Традиционный народный костюм: проблемы сохранения и развития»

Традиционный народный костюм как часть локального культурного комплекса: проблемы изучения, воспроизведения, использования в современной практике, Розова Лариса Евгеньевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой», г. Череповец

Женский традиционный костюм Верховажского района Вологодской области: особенности кроя и моделирования, Дубова Ирина Васильевна, директор МБУК «Верховажский районный историко-художественный музей», с. Верховажье, Цуварева Татьяна Ивановна, специалист МБУК «Верховажский районный историко-художественный музей», с. Верховажье

Примеры адаптации традиционности в современной одежде, Баранцова Татьяна Владимировна, зав. сектором сохранения, изучения и демонстрации традиционных ремёсел службы истории и этнографии ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», г. Петрозаводск

Опыт применения традиционных технологий для создания аксессуаров современной одежды, Баринова Надежда Евгеньевна, ведущий специалист ГБУК Тверской области «Тверской областной Дом народного творчества», народный мастер России, лауреат премии правительства РФ «Душа России», г. Тверь

Элементы традиционного костюма в современной одежде Шеулина Татьяна Васильевна, руководитель ателье «Русское», г. Вологда

Вологодское стекло. Опыт работы в студии «Вологодские росписи, Теленкова Дина Николаевна, мастер народных художественных промыслов Вологодской области, преподаватель студии «Вологодские росписи», г. Вологда

Актуальность сохранения, исследования и использования традиционного костюма и/или его деталей в рамках школьной общеобразовательной программы и программы школьного дополнительного образования, Горя Мария Сергеевна, учитель ИЗО и технологии, педагог дополнительного образования ГБОУ «Романовская школа», г. Москва

Традиционный народный костюм в учебной деятельности и исполнительской практике фольклорно-этнографического отделения ДМШ № 4 г. Вологды, Федотовская Ольга Александровна, зав. фольклорно-этнографическим отделением, преподаватель МБУДО «Детская музыкальная школа № 4», г. Вологда

Опыт проведения Всероссийского онлайн-конкурса «Носим традицию – 2022», Околелых Наталья Борисовна, руководитель просветительского проекта «Новая Этнография», народный мастер Воронежской области, г. Воронеж

Реконструкция традиционного народного костюма на основе опыта работы со студентами специальности «Сольное и хоровое народное пение», Рюмшина Ирина Николаевна, преподаватель филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств», г. Маркс, Саратовская область

Особенности работы любительского объединения по воссозданию народного костюма Шкарина Светлана Евгеньевна, руководитель Культурнопросветительского центра «Русская изба», г. Вытегра

3 февраля, пятница

10.00 –15.00 Продолжение работы конференции



10.00 Открытая лекция «Традиционная вышивка Вологодского края», Шангина Изабелла Иосифовна, главный научный сотрудник отдела этнографии русского народа ФГБУК «Российский этнографический музей», доктор исторических наук, г. Санкт-Петербург

11.20 Перерыв

12.00 Открытая лекция «Традиционная северная набойка» Шангина Изабелла Иосифовна

Мероприятия конференции пройдут в новом здании Вологодской картинной галереи по адресу: Вологда, Мира, 34.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

