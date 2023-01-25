Вологжанка сломала руку в автобусе, но вместо помощи ей предложили отказаться от претензий

В Вологде лишили прав водителя автобуса, в салоне которого женщина сломала руку.



Происшествие случилось в ноябре прошлого года на маршруте № 48. На остановке «ул.Ярославская» в общественный транспорт вошли пассажиры, автобус тронулся с места. В это время на задней площадке 61-летняя женщина не успела схватиться за поручень и упала в проходе. Пострадавшая, на вопрос кондуктора «Что будем делать?», ответила, что ей необходимо в трампункт, поэтому выйдет на остановке «ул. Кирова».



Кондуктор сходила к водителю, принесла лист бумаги и ручку и попросила пострадавшую написать, что та не имеет претензий к водителю автобуса. Женщина не могла писать, поэтому кондуктор сама написала за нее текст, пассажирка поставила подпись. Все это происходило во время движения автобуса. В итоге женщине стало плохо, и на остановке у ТЮЗа она попросила вызвать скорую помощь. Водитель вызвал бригаду скорой помощи, передал им пострадавшую, а после продолжил свой маршрут.

«У женщины был установлен перелом левой руки со смещением, о чем медики сообщили в полицию. Действия водителя квалифицированы по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ как оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Мужчина, объясняя случившееся, ссылался на заявление о том, что пассажирка упала сама, претензий к нему не имела», — поясняют в пресс-службе судов Вологодской области.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 61 признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год.