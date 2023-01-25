Вологжанка сломала руку в автобусе, но вместо помощи ей предложили отказаться от претензий

25.01.2023 [Общество]

В Вологде лишили прав водителя автобуса, в салоне которого женщина сломала руку. 

Происшествие случилось в ноябре прошлого года на маршруте № 48. На остановке «ул.Ярославская» в общественный транспорт вошли пассажиры, автобус тронулся с места. В это время на задней площадке 61-летняя женщина не успела схватиться за поручень и упала в проходе. Пострадавшая, на вопрос кондуктора «Что будем делать?», ответила, что ей необходимо в трампункт, поэтому выйдет на остановке «ул. Кирова».

Кондуктор сходила к водителю, принесла лист бумаги и ручку и попросила пострадавшую написать, что та не имеет претензий к водителю автобуса. Женщина не могла писать, поэтому кондуктор сама написала за нее текст, пассажирка поставила подпись. Все это происходило во время движения автобуса. В итоге женщине стало плохо, и на остановке у ТЮЗа она попросила вызвать скорую помощь. Водитель вызвал бригаду скорой помощи, передал им пострадавшую, а после продолжил свой маршрут.

«У женщины был установлен перелом левой руки со смещением, о чем медики сообщили в полицию. Действия водителя квалифицированы по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ как оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Мужчина, объясняя случившееся, ссылался на заявление о том, что пассажирка упала сама, претензий к нему не имела», — поясняют в пресс-службе судов Вологодской области. 

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 61 признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год.

Тэги: человечность, автобусы, травма в автобусе

ТОП НЕДЕЛИ

Вытегорская семиклассница отравила 17 школьников и учителя духами
В декабре неизвестный череповецкий школьник 280 раз проехал на автобусе
Голубые ели около картинной галереи в Вологде могут спилить
Вологжанин Максим Колесов погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Игорь Михельсон покинул место руководителя Фонда капремонта Вологодской области
Велика тяга к искусству: в день бесплатного посещения новая картинная галерея в Вологде не выдержала наплыва посетителей
Череповец простился с 33-летним Эдгаром Римшаном, который погиб в ходе спецоперации на Украине
Выпускник череповецкого университета радиоэлектроники погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Виталий Бодров из Вытегорского округа погиб в ходе военной спецоперации на Украине
Комфортная зимняя температура установится в Вологодской области к началу новой недели

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Денис Долженко освобождён от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности
«Динамо Вологда» может провести ближайшие матчи на выезде
В Никольском районе 64-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме
В Вологде ночью горел завод СКДМ
Открытые лекции пройдут в рамках конференции «Традиционный народный костюм: история и современность» в Вологде с 1 по 3 февраля
Археологи расскажут, как определить возраст находок по годичным кольцам, в Вологде 26 января
Вологжанка сломала руку в автобусе, но вместо помощи ей предложили отказаться от претензий
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

4212
0
24.01.2023 [БлогоVO]

Федоровская — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области

425
0
25.01.2023 [Обзор Прессы]

18 вологжан с ограниченными возможностями здоровья обучились гончарному мастерству

108
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика